Blink: Zwei neue Kameras, aber immer noch kein Matter

Genau wie die altbekannte Marke Ring gehört auch Blink zu Amazon. Und nachdem Ring erst vor Kurzem neue Geräte vorgestellt hat, ist jetzt das günstigere Geschwisterchen an der Reihe: Die Blink Mini 4K+ und die Blink Mini Pan-Tilt 2K+ können jeweils im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Wir haben die Details zu den smarten Kameras für euch gesammelt.

Blink zeichnet jetzt erstmals in 4K auf

Die Blink Mini 4K+ ist die erste 4K-Überwachungskamera von Blink. Sie erfasst ein horizontales Sichtfeld von 115 Grad und verwendet Wi-Fi 6 für effizientes Streaming mit bester Bildqualität.

Zu den Highlights zählt unter anderem eine Nachtsicht, die selbst bei schwachem Licht alles in natürlichen Farben darstellt. „Bei fast völliger Dunkelheit wechselt die Kamera automatisch zu scharfem Schwarzweiß“, heißt es in der Produktbeschreibung. Für den Einsatz im Außenbereich ist ein wetterfestes Netzteil notwendig.

Eine direkte Verbindung zu Alexa ist ebenfalls mit an Bord, allerdings hat sich darüber hinaus nichts getan. Auch die Blink Mini 4K+ ist nicht mit Matter oder Apple Home kompatibel.

Blink Mini 4K+ (neueste Generation), Innenkamera mit Netzstecker, 4K-Videoauflösung... Auf die Details kommt es an. Sieh sie alle in 4K – Die Blink Mini 4K+ ist unsere kompakte Kamera mit Netzstecker und bietet 4K-Videoauflösung, ein...

Überall einstecken – Platziere oder montiere sie drinnen oder mit dem witterungsbeständigen Netzteil von Blink (separat erhältlich) auch im...

360-Grad-Erfassung mit einer einzigen Kamera

Die Blink Mini Pan-Tilt 2K+ ist mit einer niedrigeren Auflösung ausgestattet, bietet dafür aber eine andere neue Funktion, die es so bei Blink noch nicht gab. Die Kamera kann sich um 350 Grad drehen und das Geschehen so immer im Blick behalten und folgen.

Für den Einsatz im Haus und im Garten bietet Amazon zwei verschiedene Varianten an, die sich nur geringfügig im Preis unterscheiden.

Blink Mini Pan-Tilt Kamera 2K+ (neueste Generation), schwenk- und neigbare... Jeder Winkel in scharfem 2K dank Schwenk- und Neigefunktion – Erlebe den ganzen Raum in 2K, mit schärfere Gesichtern und klarere Details, wohin du...

Immer mitten im Geschehen – Wenn sich jemand bewegt, schwenkt das Auto-Tracking mit und hält die Person in der Bildmitte, ganz ohne manuelles... Blink Mini Pan-Tilt Kamera 2K+ (neueste Generation), schwenk- und neigbare... Jeder Winkel in scharfem 2K dank Schwenk- und Neigefunktion – Erlebe volle 2K-Videoauflösung, mit schärfere Gesichtern und klarere Details, wohin...

Immer mitten im Geschehen – Wenn sich jemand bewegt, schwenkt das Auto-Tracking mit und hält die Person in der Bildmitte, ganz ohne manuelles...

Wie sieht es mit der Video-Aufzeichnung aus?

Bisher waren die Produkte von Blink dafür bekannt, mit dem Sync-Modul eine lokale Aufzeichnung zu ermöglichen. Hier gibt es aktuell aber ein Problem: Das Blink Sync Module 2 ist seit Anfang September nicht mehr verfügbar. Auch Amazon konnte uns nicht mitteilen, ab wann man das Zubehör wieder kaufen kann. Aktuell gibt es daher nur die Abo-Option.

Ohnehin benötigt man für einige Funktionen, etwa die Personen- und Fahrzeugerkennung, ein zusätzliches Blink-Abonnement. Blink Basis für eine Kamera kostet 30 Euro im Jahr, Blink Plus für alle Geräte kostet 100 Euro. Darin enthalten ist dann auch eine Videoaufzeichnung in der Cloud.