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Ugreen Netzteil mit geneigtem Smart-Display fällt im Preis

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Ugreen Nexode Ladegerät und ein iPhone

Auch beim kommenden iPhone Duo legt Apple lediglich ein Ladekabel bei, sodass ihr ein Netzteil separat kaufen müsst. Wer sich nach einem interessanten Ladestecker umsieht, kann sich das Ugreen Nexode Pro Netzteil mit 45 Watt und angewinkeltem Smart-Display ansehen.

Vor wenigen Wochen auf den Markt gekommen, könnt ihr jetzt am günstigsten zugreifen. Während die UVP bei 34,99 Euro liegt, konnte man zum Start für 30 Euro einkaufen, allerdings bezahlt ihr jetzt erstmals nur 25,99 Euro. Und das bekommt ihr dafür.


Smartes Display zeigt Echtzeitdaten an

Ugreen Netzteil mit Display
Das Display zeigt die Geschwindigkeit in Echtzeit an.

Das Netzteil ist mit 45 Watt ausgestattet, um iPhone und iPad zügig und zuverlässig aufladen zu können. Da der Stecker so klein ist, steht allerdings nur ein einzelner USB-C-Anschluss bereit. Als Besonderheit ist das smarte Display zu nennen, das um 45 Grad geneigt ist, um die Ladewerte in Echtzeit besser ablesen zu können. Darüber hinaus erkennt das Netzteil das angeschlossene iPhone automatisch, ebenso lässt sich die Ausrichtung des Displays drehen, wenn das Netzteil „auf dem Kopf“ genutzt wird.

Innerhalb von 30 Minuten könnt ihr das iPhone 17 Pro beispielsweise auf 70 Prozent laden. Da es so klein und kompakt ist, lässt es sich zudem einfach mitnehmen. Und wenn der Ladestecker in den StandBy-Modus wechselt, gibt es ein paar süße Katzenanimationen.

Ugreen Nexode Pro lädt iPhone auf
Das Netzteil lädt ein iPhone schnell auf.

Auf die Animationen kann ich persönlich gut verzichten. Dahingegen ist das geneigte Display eine gute Idee, da es sich so deutlich einfacher ablesen lässt, wenn das Netzteil in einer Steckdose steckt. Für den genannten Preis ist kein Gutschein notwendig.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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