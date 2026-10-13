Ugreen Netzteil mit geneigtem Smart-Display fällt im Preis

Auch beim kommenden iPhone Duo legt Apple lediglich ein Ladekabel bei, sodass ihr ein Netzteil separat kaufen müsst. Wer sich nach einem interessanten Ladestecker umsieht, kann sich das Ugreen Nexode Pro Netzteil mit 45 Watt und angewinkeltem Smart-Display ansehen.

Vor wenigen Wochen auf den Markt gekommen, könnt ihr jetzt am günstigsten zugreifen. Während die UVP bei 34,99 Euro liegt, konnte man zum Start für 30 Euro einkaufen, allerdings bezahlt ihr jetzt erstmals nur 25,99 Euro. Und das bekommt ihr dafür.

Smartes Display zeigt Echtzeitdaten an

Das Netzteil ist mit 45 Watt ausgestattet, um iPhone und iPad zügig und zuverlässig aufladen zu können. Da der Stecker so klein ist, steht allerdings nur ein einzelner USB-C-Anschluss bereit. Als Besonderheit ist das smarte Display zu nennen, das um 45 Grad geneigt ist, um die Ladewerte in Echtzeit besser ablesen zu können. Darüber hinaus erkennt das Netzteil das angeschlossene iPhone automatisch, ebenso lässt sich die Ausrichtung des Displays drehen, wenn das Netzteil „auf dem Kopf“ genutzt wird.

Innerhalb von 30 Minuten könnt ihr das iPhone 17 Pro beispielsweise auf 70 Prozent laden. Da es so klein und kompakt ist, lässt es sich zudem einfach mitnehmen. Und wenn der Ladestecker in den StandBy-Modus wechselt, gibt es ein paar süße Katzenanimationen.

Auf die Animationen kann ich persönlich gut verzichten. Dahingegen ist das geneigte Display eine gute Idee, da es sich so deutlich einfacher ablesen lässt, wenn das Netzteil in einer Steckdose steckt. Für den genannten Preis ist kein Gutschein notwendig.