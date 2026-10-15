Nomads neue iPhone 18 Pro-Cases: Leder, MagSafe und Displayschutz zum Aktionspreis

Nomad erweitert das eigene Zubehörangebot für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max um eine neue Kollektion aus Lederhüllen, transparenten Cases und Displayschutz. Dabei setzt der Hersteller wie gewohnt auf hochwertige Materialien und unterschiedliche Schutzkonzepte. Vom klassischen Leder-Look bis zur transparenten Hülle mit Ledereinsatz ist für verschiedene Geschmäcker etwas dabei. Zum Verkaufsstart gibt es die vorgestellten Produkte vom 15. bis einschließlich 21. Oktober 2026 bei Amazon.de mit zehn Prozent Rabatt.

Wer sein iPhone möglichst vollständig in Leder kleiden möchte, findet im Nomad Traditional Leather Case die passende Option. Die Hülle ist wahlweise mit vollnarbigem Camino-Leder oder pflanzlich gegerbtem Horween-Leder erhältlich. Während Camino mit einer gleichmäßigen Oberfläche punktet, entwickelt Horween mit der Zeit eine individuelle Patina. Eine Mikrofaser-Innenseite schützt das Smartphone zusätzlich vor Kratzern. Glas-Buttons für die Kamerasteuerung, Aluminiumdetails und erhöhte Displaykanten runden die Ausstattung ab. Die Hülle unterstützt außerdem MagSafe und Qi2. Die Preise starten bei Amazon regulär bei 59,95 Euro für Camino und 84,95 Euro für Horween, während der Aktion sinken sie auf 53,96 beziehungsweise 76,46 Euro.

Das Nomad Modern Leather Case richtet sich an alle, die neben einer hochwertigen Optik auch einen stärkeren Fokus auf den Schutz ihres Smartphones legen. Ein Rahmen aus Polycarbonat und ein stoßdämpfender TPU-Bumper sollen Stürze aus bis zu 2,4 Metern Höhe abfangen. Mit 2,2 Millimetern fällt der umlaufende Bumper etwas robuster aus als beim Traditional-Modell. Dazu kommen eine Mikrofaser-Innenseite, taktile Aluminiumtasten und integrierte Magnete für MagSafe- und Qi2-Zubehör. Bei den Materialien stehen Camino- und Horween-Leder zur Auswahl. Die regulären Preise beginnen bei Amazon 49,95 Euro für Camino und 69,95 Euro für Horween. Im Aktionszeitraum kostet die Camino-Version 44,96 Euro, die Horween-Variante 62,96 Euro.

Modern Leather Folio: Lederhülle mit Kartenfächern

Wer Smartphone und Karten möglichst kompakt zusammenhalten möchte, kann zum Nomad Modern Leather Folio greifen. Technisch basiert es auf dem Modern Leather Case, ergänzt die Konstruktion aber um eine schützende Frontklappe. Im Inneren finden drei Kartenfächer sowie ein zusätzliches Fach für Bargeld oder Belege Platz. Ein abnehmbarer magnetischer Verschluss hält die Klappe geschlossen. Auch hier kommen die verstärkte Rahmenkonstruktion, der Fallschutz bis 2,4 Meter und die Unterstützung für MagSafe und Qi2 zum Einsatz. Das Folio gibt es mit Camino-Leder in Black, Brown und English Tan sowie in einer schwarzen Horween-Ausführung. Die regulären Preise liegen bei Amazon bei 69,95 Euro für Camino und 99,95 Euro für Horween. Während der Rabattaktion starten die Preise bei 62,96 Euro beziehungsweise 89,96 Euro; für bestimmte Horween-Sondereditionen gelten abweichende Aktionspreise. Auch ich hatte mir das Modern Leather Folio und das Traditional Leather Case von Nomad bereits genauer angesehen, den Artikel dazu findet ihr hier.

NOMAD | Modern Leather Folio | iPhone 18 Pro | Schutzhülle aus Polycarbonat und... PREMIUM-LEDER: Vollnarbiges Echtleder mit gleichmäßigem Finish für eine hochwertige, elegante Optik

WALLET-FUNKTION: Drei Kartenfächer und ein zusätzliches Fach bieten Platz für Karten, Bargeld oder Belege

Aber nicht jeder möchte das Design des eigenen iPhones hinter einer geschlossenen Lederhülle verschwinden lassen. Das Nomad Clear Leather Case kombiniert deshalb transparentes, UV-beständiges Polycarbonat mit einem Einsatz aus pflanzlich gegerbtem Horween-Leder. Ein umlaufender TPU-Bumper soll Stürze aus bis zu 2,4 Metern Höhe abfedern, während die Mikrofaser-Innenseite das Gerät vor Gebrauchsspuren schützt. Aluminiumtasten, ein Glas-Button für die Kamerasteuerung und integrierte Magnete gehören ebenfalls zur Ausstattung. Erhältlich ist die Hülle in Black, Rustic Brown und Saddle. Je nach iPhone-Modell liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei Amazon bei 54,95 oder 59,95 Euro. Mit Rabatt werden daraus 49,46 beziehungsweise 53,96 Euro.

Keine Produkte gefunden.

Antireflektierender Displayschutz ergänzt die Kollektion

Auch die Vorderseite des iPhones berücksichtigt Nomad mit einem eigenen Screen Protector. Das Schutzglas soll alltägliche Kratzer und Gebrauchsspuren reduzieren und gleichzeitig störende Spiegelungen durch eine antireflektierende Oberfläche verringern. Eine hohe Transparenz soll dafür sorgen, dass Inhalte weiterhin klar und gut lesbar bleiben. Die Schutzfolie beziehungsweise das Schutzglas ist passgenau für das jeweilige iPhone-Modell ausgelegt und ergänzt die neuen Cases damit um eine zusätzliche Schutzebene. Regulär kostet der Screen Protector bei Amazon 34,95 Euro, während der Aktionswoche sinkt der Preis auf 31,46 Euro.

NOMAD Screen Protector | für iPhone 18 Pro | Displayschutz aus Aluminuimsilikatglas... HOCHWERTIG: Dünner Displayschutz aus ionenausgetauschtem Aluminosilikatglas von Corning mit klarer Darstellung und reaktionsschneller Bedienung

SCHUTZ: Bis zu dreifach höhere Kratzfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichem gehärtetem Glas

Die neue Nomad-Kollektion ist ab sofort bei Amazon erhältlich: Vom 15. bis einschließlich 21. Oktober 2026 gibt es auf die vorgestellten Produkte zehn Prozent Rabatt, wobei einzelne Sondereditionen bei den Preisen abweichen können. Wer eine neue Hülle für das iPhone 18 Pro oder Pro Max sucht, kann somit zwischen klassischem Leder, verstärktem Rundumschutz, einer Folio-Lösung und einem transparenten Design wählen.