iPhone Duo: Verkaufsstart außergewöhnlich oder ein riesiger Fehler?

Seit dem vergangenen Freitag kann das iPhone Duo bei Apple vorbestellt werden. Doch für eine pünktliche Lieferung zum Verkaufsstart am 23. Oktober brauchte man ziemlich viel Glück, darüber haben wir ja bereits berichtet. Für weitere Bestellungen gibt Apple mittlerweile den Januar 2027 als Lieferdatum an.

Noch am Wochenende hat sich Apple mit einem ersten Statement gemeldet. „Die Nachfrage nach dem iPhone Duo ist geradezu außergewöhnlich“, hieß es gegenüber der Financial Times. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dieses revolutionäre neue Produkt so schnell wie möglich in die Hände unserer Kunden zu bringen, und werden weiterhin Online-Bestellungen entgegennehmen.“

Konkrete Zahlen nannte man nicht. Und darauf werden wir wohl auch noch eine ganze Weile warten müssen. Apple wird zwar am 2. November neue Quartalszahlen präsentieren, diese erfassen allerdings nur den Zeitraum vom 28. Juni bis 26. September. Das iPhone Duo ist hier also noch nicht mit enthalten.

Mark Gurman sieht großen Fehler auf Seiten Apples

Klar ist: Es gab nicht genug Geräte, um die Nachfrage zu decken. „Ich komme gleich zur Sache: Apple hat hier einen großen Fehler gemacht“, schrieb Mark Gurman in seinem wöchentlichen Newsletter. „Das Unternehmen wusste, dass es erhebliche Lieferengpässe geben würde, hat die Markteinführung aber trotzdem durchgezogen – offenbar hat es den Wunsch, das Gerät früh im ersten Quartal des Geschäftsjahres auf den Markt zu bringen, über die Deckung der Nachfrage gestellt. Das wird viele der Early Adopters enttäuschen, die am sehnlichsten darauf gewartet haben, es zu kaufen.“

Gurman betonte, dass Apple ursprünglich geplant hatte, das iPhone Duo zum Start nur in die USA und nach China zu bringen. Nun bringt man es doch in mehr als 70 Länder gleichzeitig. War das die richtige Entscheidung oder ein Fehler? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.