iPhone Duo: Verkaufsstart außergewöhnlich oder ein riesiger Fehler?

Seit dem vergangenen Freitag kann das iPhone Duo bei Apple vorbestellt werden. Doch für eine pünktliche Lieferung zum Verkaufsstart am 23. Oktober brauchte man ziemlich viel Glück, darüber haben wir ja bereits berichtet. Für weitere Bestellungen gibt Apple mittlerweile den Januar 2027 als Lieferdatum an.
Noch am Wochenende hat sich Apple mit einem ersten Statement gemeldet. „Die Nachfrage nach dem iPhone Duo ist geradezu außergewöhnlich“, hieß es gegenüber der Financial Times. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dieses revolutionäre neue Produkt so schnell wie möglich in die Hände unserer Kunden zu bringen, und werden weiterhin Online-Bestellungen entgegennehmen.“
Konkrete Zahlen nannte man nicht. Und darauf werden wir wohl auch noch eine ganze Weile warten müssen. Apple wird zwar am 2. November neue Quartalszahlen präsentieren, diese erfassen allerdings nur den Zeitraum vom 28. Juni bis 26. September. Das iPhone Duo ist hier also noch nicht mit enthalten.
Mark Gurman sieht großen Fehler auf Seiten Apples
Klar ist: Es gab nicht genug Geräte, um die Nachfrage zu decken. „Ich komme gleich zur Sache: Apple hat hier einen großen Fehler gemacht“, schrieb Mark Gurman in seinem wöchentlichen Newsletter. „Das Unternehmen wusste, dass es erhebliche Lieferengpässe geben würde, hat die Markteinführung aber trotzdem durchgezogen – offenbar hat es den Wunsch, das Gerät früh im ersten Quartal des Geschäftsjahres auf den Markt zu bringen, über die Deckung der Nachfrage gestellt. Das wird viele der Early Adopters enttäuschen, die am sehnlichsten darauf gewartet haben, es zu kaufen.“
Gurman betonte, dass Apple ursprünglich geplant hatte, das iPhone Duo zum Start nur in die USA und nach China zu bringen. Nun bringt man es doch in mehr als 70 Länder gleichzeitig. War das die richtige Entscheidung oder ein Fehler? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.
Kommentare 10 Antworten
Wenn ich schon dieser Rhetorik hör.
Zeitgleich war die Richtige Entscheidung, denn wenn es bei uns 3 Monate später erschienen wäre, hätten wir trotzdem nicht 3 Monate länger Updates und es würde trotzdem zum gleichen Zeitpunkt in den Vintage Status rutschen wie die USA und China Duos.
Apple macht es aber wie seit Jahren, sie gehen mit einen neuen iPhone an den Start und haben einfach nicht genug auf Lager und das bei einen klassischen Massenprodukt. Heißt entweder müssen sie mit der Serienfertigung mal eher anfangen oder sich einfach mal eingestehen dass sie sich von einen Start vor Weihnachten verabschieden müssen und so das Weihnachtsgeschäft sausen lassen.
Wieso?
Aus Verkäuferperspektive ist es genial. (und denke auch die Strategie)
Es lässt das Produkt „begehrenswert“ wirken aufgrund der geringen Verfügbarkeit.
Und keiner redet auch nur im Ansatz über Preissenkung, wegen der geringen Verfügbarkeit, so sind die Leute bereit alles zu bezahlen sogar mehr als UVP.
(siehe RAM, Grafikkarten und Konsolen)
Und das beste daran ist noch sie nehmen immernoch Bestellungen an.
Allein in China wurde was berichtet von 2 Mio Vorbestellungen vom Duo!
Da kann selbst ein Samsung Fold 8 nur von träumen!
(und auch das zum oft erwähnten Thema dass das Duo ein Flop wird…)
Wenn in binnen von Minuten die Lieferzeiten von Tagen in Monate hochgehen, ist es schlicht nicht gut geplant und hat meiner Meinung nach nichts mit begehrenswert zu tun. Denn wie gesagt es ist ein Maßenprodukt und kein Produkt welches Apple nun erst für einen produziert und man deswegen so lange warten muss.
Ich selbst brauche kein Duo, wenn ich aber Interesse daran hätte und ich 5-10 Minuten nach Öffnung der Vorbestellungen, eine Meldung erhalten würde dass ich es erst im Januar bekommen würde, würde ich die Bestellung stornieren. So dringend brauche ich kein Smartphone von Apple, erst recht nicht wenn es das erste seiner Art ist. Eher würde ich bei Gelegenheit dann mal in den Apple Store gehen und es befingern und mir so einen Eindruck verschaffen wie es ist, anschließend fragen ob man es nun gleich mitnehmen kann oder immer noch Monate warten muss.
Aber ja ich weis das bei vielen das FOMO extrem greift und sie daher deutlich über den UVP dafür Preise zahlen.
Ja du bist was das angeht vernünftig.
Was aber in Zeiten von Instagram und Youtube Influencer Müll die absolute Ausnahme ist.
Wie schon bei der Vorstellung zu sehen war tummeln sich viele um das Duo und es wird das absolute Statussymbol der aktuellen Generation für das kommende Jahr.
Auch schon in den Previews zu sehen das 18 Pro ist quasi in den Social Media untergegangen weil alle vom Duo geredet haben.
Bei Apple schon immer so gewesen das ein Artikel der schlecht zu erhalten war gerade deswegen unbedingt „gewollt“ wurde.
(kurz nach dem keine kurzfristigen Bestellungen mehr möglich waren wurden bei ebay schon iPhone Duo Pre-Orders für 5 $ verkauft.)
Wie sich das auf längere Sicht hält ist eine andere Frage.
das K hinter der 5 vergessen -> also 5000 $
Apple weiß, dass sie in einigen Märkten ein großes Risiko eingehen mit diesem Preis. Deshalb wird erst mal mit einer kleineren Charge die Akzeptanz geprüft. Wenn die Nachfrage groß ist, wird auch eine Menge produziert. Wer heiß darauf ist, wartet halt 3 Monate. Vorfreude steigert das Verlangen!
Ach ja: der Gebrauchtmarkt wird einigen Frühbestellern gute Gewinnmargen bringen, wenn sie ein unbenutztes, ungeöffnetes Gerät dort zu einem höheren Preis weiterverkaufen. Da gibt es garantiert Leute, die nicht abwarten wollen und noch ein paar Hundert € mehr drauflegen werden.
Hehe, kurz nach dem die Vorbestellungen losgingen wurden auf ebay schon bestätigte Verkäufe von 4990,- US-$ gesehen. (2TB Version)
D.h. rein rechnerisch einen Gewinn von kanpp 1800,- $
Kein schlechter Tagessatz…
Verkaufsstart außergewöhnlich, gut oder schlecht?