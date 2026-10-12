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appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW42/2026 (2 News)

Spannende Neuigkeiten aus der Technik-Welt

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+++ Montag um 14:25 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++
Unsere digitale Losfee war bereits fleißig und hat das letzte Gewinnspiel ausgelost. Über eine Powerbank mit Pixel-Display darf sich Jens aus Leipzig freuen. Die richtige Antwort lautete „28,79 Euro“. Die nächste Chance auf einen tollen Gewinn gibt es bereits am nächsten Wochenende.

+++ Montag um 14:20 Uhr – Neuer Testbericht +++
Auf Hueblog.de findet ihr ab sofort einen neuen Testbericht. Wir haben uns die Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K näher angesehen. Wie fällt das Fazit des neuen Gadgets wohl aus? Schaut jetzt rein und erfahrt Details.


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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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