appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW42/2026 (2 News)

+++ Montag um 14:25 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Unsere digitale Losfee war bereits fleißig und hat das letzte Gewinnspiel ausgelost. Über eine Powerbank mit Pixel-Display darf sich Jens aus Leipzig freuen. Die richtige Antwort lautete „28,79 Euro“. Die nächste Chance auf einen tollen Gewinn gibt es bereits am nächsten Wochenende.

+++ Montag um 14:20 Uhr – Neuer Testbericht +++

Auf Hueblog.de findet ihr ab sofort einen neuen Testbericht. Wir haben uns die Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K näher angesehen. Wie fällt das Fazit des neuen Gadgets wohl aus? Schaut jetzt rein und erfahrt Details.