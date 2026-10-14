Wenn der HomePod mini 2 am 30. Oktober bei uns auf den Markt kommt, fehlt Siri AI, da der intelligente Sprachassistent aufgrund von Streitereien mit der EU und dem DMA bei uns nicht verfügbar ist. Doch auch in den USA startet der HomePod mini 2 vorerst ohne Support für Siri AI. Apple verspricht, dass Siri AI mit einem späteren Update auf den HomePod mini 2 kommt.

Warum Siri AI auf dem HomePod mini 2 nicht zum Start in unterstützten Märkten verfügbar ist, verrät Apple nicht. Genauso schweigt sich der Konzern darüber aus, was mit „kommt später“ gemeint ist. Worauf wartet Apple? Warum ist Siri AI auf der brandneuen Hardware zum Start nicht verfügbar?

Lohnt sich der HomePod mini 2 überhaupt?

Ganz ehrlich: Aktuell lohnt sich der Kauf eines HomePod mini 2 so gut wie gar nicht. Hierzulande müssen wir sowieso auf Siri AI verzichten und die neuen Farben können ja kein echtes Verkaufsargument sein. Dass der HomePod mini 2 zusammen mit dem neuen Apple TV 4K der vierten Generation in einem Surround-Setup mit vier HomePod-Lautsprechern genutzt werden kann, ist auf jeden Fall cool. Doch wer ein echtes Heimkino-Erlebnis will, greift wohl eher zu „echten Lautsprechern“.

Ein neuer Chip war überfällig, doch merkt man davon im Alltag überhaupt etwas? Wer ohnehin nur Musik hört, Fragen stellt oder Timer zuruft, wird von der neuen Performance nicht viel mitbekommen. Im direkten Vergleich ist das neue Modell sicherlich ein paar Sekunden schneller, doch ist das im Alltag DER Gamechanger?

Die Möglichkeit, dass der HomePod mini 2 jetzt als Standard-Lautsprecher am Mac funktioniert, mag zwar eine nette Sache sein, aber für 338 Euro bekomme ich definitiv bessere Desktop-Lautsprecher.

Daher die berechtigte Frage: Für wen lohnt sich eigentlich der HomePod mini 2? Und wann einigen sich Apple und die EU, damit auch wir in den Genuss aller Funktionen kommen!?