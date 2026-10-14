Wenn der HomePod mini 2 am 30. Oktober bei uns auf den Markt kommt, fehlt Siri AI, da der intelligente Sprachassistent aufgrund von Streitereien mit der EU und dem DMA bei uns nicht verfügbar ist. Doch auch in den USA startet der HomePod mini 2 vorerst ohne Support für Siri AI. Apple verspricht, dass Siri AI mit einem späteren Update auf den HomePod mini 2 kommt.
Warum Siri AI auf dem HomePod mini 2 nicht zum Start in unterstützten Märkten verfügbar ist, verrät Apple nicht. Genauso schweigt sich der Konzern darüber aus, was mit „kommt später“ gemeint ist. Worauf wartet Apple? Warum ist Siri AI auf der brandneuen Hardware zum Start nicht verfügbar?
Lohnt sich der HomePod mini 2 überhaupt?
Ganz ehrlich: Aktuell lohnt sich der Kauf eines HomePod mini 2 so gut wie gar nicht. Hierzulande müssen wir sowieso auf Siri AI verzichten und die neuen Farben können ja kein echtes Verkaufsargument sein. Dass der HomePod mini 2 zusammen mit dem neuen Apple TV 4K der vierten Generation in einem Surround-Setup mit vier HomePod-Lautsprechern genutzt werden kann, ist auf jeden Fall cool. Doch wer ein echtes Heimkino-Erlebnis will, greift wohl eher zu „echten Lautsprechern“.
Ein neuer Chip war überfällig, doch merkt man davon im Alltag überhaupt etwas? Wer ohnehin nur Musik hört, Fragen stellt oder Timer zuruft, wird von der neuen Performance nicht viel mitbekommen. Im direkten Vergleich ist das neue Modell sicherlich ein paar Sekunden schneller, doch ist das im Alltag DER Gamechanger?
Die Möglichkeit, dass der HomePod mini 2 jetzt als Standard-Lautsprecher am Mac funktioniert, mag zwar eine nette Sache sein, aber für 338 Euro bekomme ich definitiv bessere Desktop-Lautsprecher.
Daher die berechtigte Frage: Für wen lohnt sich eigentlich der HomePod mini 2? Und wann einigen sich Apple und die EU, damit auch wir in den Genuss aller Funktionen kommen!?
Kommentare 9 Antworten
Was für ein rückständiger Laden die mittlerweile sind.
Was die HomePod Mini 2 betrifft, sehe ich auch keinen Grund zum Upgrade.
Wer unbedingt eine Lichtorgel im HomePod braucht, soll Ihn kaufen.
HomeView ist ja in der EU eh nicht zukaufen im Moment.
Fazit in meinen Fall, vorerst Geld gespart.
Bevor Siri AI nicht auf die europäischen iPhone’s kommt, ist ein Upgrade von HomePods, AppleTV in meinen Augen rausgeschmissenes Geld.
War das jetzt wirklich eine Smarthome-Offensive oder doch eher ein Rohrkrepierer was Apple gestern vorgestellt hat?
Vll. wollen sie einen weltweiten SiriAI release?
Die OS der einzelnen Geräte getrennt voneinander weiter zu entwickeln ist auch nicht gerade kosteneffizient…
Oder wer weiß vll. werkeln sie noch an der Mesh-Funktion für die zusammenarbeit mit den „alten“ HomePods.
Wäre doch traurig (sogar für Apple) wenn HomePod mini’s die letzte Woche noch verkauft worden sind auf einmal nicht mehr nutzbar wären für SiriAI.
Es wurde darüber auch kein Wort verloren…
Klar, warum nicht? Auf eine Ausrede mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an.
Wenn die Siri AI weltweit gleichzeitig rausbringen wollten, sollte das halt auch kommuniziert werden. So wirkt das halt seit fast 2 1/2 Jahren wie eine permanente Baustelle die Apple einfach nicht im Griff hat. Quasi deren BER-Flughafen.
Der Kauf lohnt wahrscheinlich nur für potenzielle Neukunden, die noch keine Vorgänger haben und sowieso auf was neues gewartet haben, als Einstieg. Da besteht zu mindest die Möglichkeit, dass er irgendwann mit Siri AI geupgraded wird und somit ist er zukunftsfähig. Für Bestandskunden lohnt wahrscheinlich erst der Wechsel, wenn Siri AI auch wirklich verfügbar ist und sich auch in Tests zeigt, dass das einen wirklichen Mehrwert bietet. Nicht auszuschließen, dass das erst bei der darauffolgenden Generation Homepods der Fall ist 😂
Die neue Art, die Leute für dumm zu verkaufen.
Erst die Preiserhöhung, dann das „Event“ mit neuer Farbe, kein Mehrnutzen, aber nochmals Preissteigerung.
Noch besser, der Grund, alles Alte einfach auszuschließen.
Wer mal nachdenkt, warum geht der HomePod mini 2 nur noch mit dem Apple TV, neuester Bauart.
Weil es nicht geht? Nein, weil Apple es nicht will.
Apple, täusche dich nicht, die Kundschaft, die man verliert, bleibt dann auch weg
Also AI schwimmt an Apple komplett vorbei. Bisher keinen Grund für jegliches Upgrade.