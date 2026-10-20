Anker Ladegerät mit Display kaufen und USB-C-Kabel gratis erhalten (beendet)

Das neue Anker Nano Smart Ladegerät ist schon ziemlich cool. Das kleine 30 Watt Netzteil mit einem USB-C-Anschluss ist nicht nur in vier verschiedenen Farben, darunter einem knalligen Orange, erhältlich, es bietet auch ein eingebautes Display zur Anzeige verschiedener Daten. Aktuell könnt ihr wieder für 27,98 Euro statt 39,99 Euro zuschlagen und erhaltet zudem ein zusätzliches Geschenk.

Update am 20. Oktober Die Aktion mit den geschenkten Kabeln ist leider schon beendet…

Beim Kauf des Ladegeräts in einer der vier verfügbaren Farben (Orange, Blau, Schwarz, Weiß) könnt ihr ein hochwertiges USB-C-Kabel von Anker im Doppelpack kostenlos mit in den Warenkorn legen. Die beiden Kabel sind für Leistungen bis 240 Watt zugelassen, mit Nylon umflochten und jeweils 180 Zentimeter lang. Der aktuelle Preis liegt eigentlich bei 10,95 Euro.

Kann man als Geschenk definitiv mal mitnehmen – legt einfach beide Produkte in den Warenkorb und an der Kasse wird der Rabatt automatisch abgezogen. Leider geben Amazon und Anker nicht an, wie lange die Aktion gültig ist.

Das alles kann das Anker Nano Smart Ladegerät auf dem Display anzeigen

Da das Ladegerät automatisch erkennt, welches Gerät gerade angeschlossen ist, passt es die Ladeleistung optimal an. Egal, ob iPhone, iPad oder ein anderes Gerät zum Einsatz kommt. Das integrierte Display beschränkt sich dabei nicht nur auf hübsche Animationen, sondern zeigt zusätzlich den aktuellen Ladestand in Prozent und die aktuelle Ladeleistung an, sodass ein kurzer Blick vollkommen genügt, um über den Fortschritt informiert zu sein.

Ist ein Display bei einem Ladegerät nun tatsächlich unverzichtbar? Nein, zwingend notwendig ist es nicht. Trotzdem stellt es eine willkommene Extra-Funktion dar, da es hilfreiche Einblicke in den Ladestatus liefert. Damit bietet das Display einen echten Zusatznutzen und rechtfertigt seinen Platz am Gerät durchaus. Gleichzeitig punktet das Ladegerät mit seinen kompakten Abmessungen, zudem gefällt mir persönlich die Farbe Orange sehr gut.