iPhone Duo: Erstes echtes Unboxing-Video ist da

Ab Freitag verkauft Apple das neue iPhone Duo offiziell, doch vorab ist bereits ein Unboxing-Video erschienen, das sowohl die Box als auch das Auspackerlebnis im Detail zeigt. Dabei legt Apple das iPhone Duo flach statt gefaltet in die Box und verpackt es ansonsten wie jedes andere iPhone.

Während Medienvertreter, Influencer und YouTuber das iPhone Duo schon filmen konnten, ist das neue Video ein erster Einblick in das Unboxing, das bisher verborgen blieb. Wir gehen davon aus, dass die ersten Testberichte schon heute online gehen, da diese immer ein paar Tage vor dem iPhone-Launch veröffentlicht werden dürfen. Wenn der Terminplan korrekt ist, fassen wir die ersten Reviews für euch entsprechend zusammen.

iPhone Duo ist weiterhin schwer zu bekommen

Eines bleibt: Wer das iPhone Duo am Freitag auspacken darf, hat richtig Glück gehabt, denn viele interessierte Kundinnen und Kunden müssen sich aufgrund der knappen Anzahl an Geräten deutlich länger gedulden. Obwohl Apple einige Liefertermine nach vorne korrigiert, bleibt die Verfügbarkeit schlecht. Laut Apple Online Store geht die Wartezeit aktuell bis Ende Januar 2027. Wie die Lagerbestände ab dem 23. Oktober in den lokalen Apple Stores aussehen werden, bleibt abzuwarten. Am ersten Verkaufstag stehen die Chancen für einen Spontankauf aber sehr schlecht.