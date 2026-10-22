iPhone Duo nur noch mit eSIM: So gelingt der Wechsel von SIM-Karte auf eSIM

Wenn ab Freitag das iPhone Duo auf den Markt kommt, könnten einige Nutzerinnen und Nutzer vergebens nach dem SIM-Karten-Fach suchen. Das liegt daran, dass das iPhone Duo nur noch eSIMs und somit keine physischen SIM-Karten mehr unterstützt. Ich habe meine klassische SIM-Karte heute in eine eSIM umgewandelt und möchte euch zeigen, wie einfach das funktioniert.

Ich bin Kunde bei der Telekom, möglicherweise könnten die Schritte bei anderen Mobilfunkanbietern leicht abweichen. Ein Anruf bei der Hotline oder ein Brief auf dem Postweg sind glücklicherweise nicht nötig. Der Umstieg von der klassischen SIM-Karte auf eine eSIM gelingt so:

Öffne auf deinem aktuellen iPhone, in dem die SIM-Karte eingelegt ist, die „Einstellungen“. Navigiere zum Menüpunkt „Mobilfunk“. Wähle nun „Auf eSIM umstellen“ aus. Nach der Bestätigung per Face ID oder Touch ID erfolgt die Umstellung automatisch.

Wie ihr seht: Das ist kinderleicht und binnen weniger Minuten erledigt. Je nach Mobilfunkanbieter ist ein QR-Code notwendig, den ihr im entsprechenden Online-Kundencenter einfach generieren könnt.

Bei der Einrichtung des iPhone Duo auf eine eSIM wechseln

Wer vorab keine eSIM eingerichtet hat, kann auch bei der Ersteinrichtung des iPhone Duo auf die eSIM wechseln. Bei der Einrichtung weist das Duo darauf hin, sodass ihr das oben genannte Prozedere auch dann erledigen könnt.