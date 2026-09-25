watchOS 27.2: Apple Watch könnte bald eine Screenshot-Vorschau bekommen

In watchOS 27.2 deutet sich eine kleine, aber praktische Neuerung für Apple-Watch-Nutzer und -Nutzerinnen an. Der Code-Explorer pdfu hat Hinweise auf eine Screenshot-Vorschau entdeckt, die sich offenbar an der bekannten Lösung des iPhones orientiert. Die Funktion ist derzeit allerdings noch hinter einem deaktivierten Feature-Flag versteckt.

Sollte Apple die Funktion tatsächlich freischalten, könnten Screenshots künftig direkt nach der Aufnahme auf der Apple Watch angezeigt werden. Denkbar sind dabei Optionen, um das Bild zu teilen oder direkt wieder zu löschen – ähnlich wie bei Screenshots auf dem iPhone. Ob und wann Apple die Funktion aktiviert, ist momentan noch offen.

Derzeit verhält sich die Apple Watch deutlich minimalistischer: Ein Screenshot wird nach der Aufnahme ohne Vorschau direkt an die Fotos-App des gekoppelten iPhones übertragen. Das kann durchaus praktisch sein, birgt aber auch einen kleinen Haken. Weil ein Screenshot durch das gleichzeitige Drücken von Digital Crown und Seitentaste ausgelöst wird, sind versehentliche Aufnahmen schnell passiert.

Mehr Kontrolle direkt an der Uhr

Auf dem iPhone bietet Apple nach einem Screenshot bereits eine Vorschau beziehungsweise Miniaturansicht an. Von dort lässt sich das Bild speichern, teilen oder löschen. Eine vergleichbare Möglichkeit auf der Apple Watch würde es den Nutzern und Nutzerinnen daher erlauben, unnötige Screenshots sofort auszusortieren, bevor sie auf dem iPhone landen.

Grundsätzlich sind Screenshots auf der Apple Watch standardmäßig deaktiviert. Wer die Funktion benötigt, kann sie über die Einstellungen der Uhr oder über die Apple-Watch-App auf dem iPhone aktivieren. Mit einer Vorschau samt Lösch- und Teilen-Option könnte watchOS 27.2 diese bislang recht simple Funktion deutlich komfortabler machen.