sharepot: iPhone-App macht Schluss mit dem Abrechnungschaos

Wer mit dem Freundeskreis verreist, in einer WG lebt oder einfach regelmäßig gemeinsam essen geht, kennt das Spiel: Einer bezahlt, der nächste übernimmt die nächste Rechnung, und am Ende beginnt das große Rechnen. Wer letzteres vermeiden will, kann zur iOS-App sharepot (App Store-Link) greifen. Die Anwendung will das Aufteilen gemeinsamer Ausgaben möglichst unkompliziert abwickeln: Pot anlegen, Link oder QR-Code teilen und anschließend gemeinsam Ausgaben eintragen. Eine Registrierung ist dafür nicht erforderlich, die Änderungen werden bei allen Beteiligten sofort synchronisiert.

Der eigentliche Clou steckt beim anschließenden Ausgleichen. sharepot berechnet automatisch, wer wem wie viel schuldet, und versucht daraus möglichst wenige Überweisungen zu machen. Bezahlen lässt sich anschließend unter anderem über PayPal, Revolut, Wise, Cash App, Monzo oder per IBAN und Banking-QR. Auch bereits beglichene Beträge können markiert werden, so dass die offenen Salden aktuell bleiben. Für unterschiedliche Währungen bietet die App zudem einen festgehaltenen Wechselkurs.

Dabei will sharepot nicht nur für den klassischen Restaurantabend taugen, denn die App ist ausdrücklich für WGs, Reisen und andere gemeinsame Unternehmungen gedacht. In der Pro-Version kommen unter anderem ungleichmäßige Aufteilungen nach Prozent oder exakten Beträgen, wiederkehrende Ausgaben wie Miete oder Streaming-Abos sowie Statistiken und Budgets hinzu. Wer einen Beleg nicht manuell übertragen möchte, kann auf dem iPhone außerdem den integrierten Belegscanner verwenden. Ausgaben lassen sich auch als PDF, CSV oder Text exportieren.

Apple Watch statt Smartphone-Gefummel

Interessant ist auch die enge Verzahnung mit Apples Geräten, denn die Apple Watch lässt sich eine Ausgabe direkt am Handgelenk erfassen. Dazu wählt man einfach einen Pot aus, gibt den Betrag ein und fügt einen Titel hinzu, auf Wunsch auch per Spracheingabe. Ist das iPhone gerade außer Reichweite, wartet die Watch mit der Übertragung, bis wieder eine Verbindung besteht. Dazu kommen Home Screen-Widgets und Schnellaktionen, über die sich Ausgaben, Zahlungen oder Belege anlegen lassen.

sharepot verfolgt darüber hinaus einen sehr reduzierten Ansatz beim Umgang mit persönlichen Daten. Laut Entwickler Rupert Meier aus Berlin gibt es weder Konto noch Werbung oder Tracking. Nicht geteilte Pots bleiben demnach auf dem Gerät, und erst beim bewussten Teilen werden die entsprechenden Informationen für andere zugänglich. Für gemeinsam genutzte Zahlungseinstellungen setzt die App zudem auf eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Die nur rund 8 MB große Basisversion von sharepot ist kostenlos im App Store erhältlich. Wer den kompletten Funktionsumfang möchte, kann Pro entweder als Jahresabo oder als einmaligen Lifetime-Kauf freischalten. Im deutschen App-Store-Eintrag werden derzeit 9,99 Euro pro Jahr beziehungsweise 24,99 Euro für die dauerhafte Freischaltung angezeigt. Die App setzt auf iOS 18.0 oder neuer und ist für das iPhone, das iPad und die Apple Watch verfügbar. Seit den jüngsten Versionen gibt es außerdem eine Android-Variante mit plattformübergreifender Live-Synchronisierung. Weitere Infos zur App gibt es auch auf der offiziellen Website.