Die ersten Testeindrücke des neuen iPad mini mit OLED

Es wird nicht langweilig in der Apple-Welt. Nach dem Start des iPhone Duo und des HomePod mini steht in dieser Woche das iPad mini mit OLED-Bildschirm auf dem Plan. Ab Freitag wird das neue, hochgezüchtete Tablet von Apple offiziell ausgeliefert. Erste Medien konnten das neue iPad mini bereits testen und dürfen seit heute ihre Testeindrücke veröffentlichen. Wir haben einige Berichte und Videos für euch gesammelt.

Die ersten Meinungen zum iPad mini im Überblick

CNET: „Mit einem Preis ab 699 Dollar ist das iPad Mini nicht mehr als erstes iPad für Kinder gedacht. Aber es ist ein hervorragendes kleines Reise-iPad, und im Zuge des iPhone-Duos erscheint es in einem neuen Licht. Ist das Mini ein iPad für unterwegs, ein tragbares „Fast-Handy“ oder ein toller kleiner Minicomputer? Ja, zu allen dreien. Ein tragbarer Skizzenblock, ein Handy ohne Telefonfunktion? Ja, das auch.“ (Testbericht lesen)

Wired: „Das iPad Mini ist 150 Dollar günstiger als das iPad Air, obwohl es einen OLED-Bildschirm hat. Das iPad Air hingegen hat einen größeren 11-Zoll-Bildschirm und ist groß genug, um es mit dem Magic Keyboard zu nutzen. Bei der Wahl zwischen diesen beiden Modellen musst du also eine Reihe von Kompromissen abwägen.“ (Testbericht lesen)

T-Online: „Aber dann ist da noch die Sache mit der Bildwiederholrate von nur 60 Hertz. Apple begründet die Entscheidung in einem Interview damit, dass die Bildqualität nicht allein von der Bildwiederholrate abhänge. OLED-Pixel reagierten mehr als zehnmal schneller als die Bildpunkte des bisherigen LCD-Panels. Dadurch sollen sich Bewegungsunschärfen reduzieren. In unserem Test sehen wir die Unterschiede jedoch deutlich.“ (Testbericht lesen)

ComputerBase: „Macht ein dünneres, leichteres, kleineres Tablet ein besseres Tablet? Das neue iPad mini erfüllt alle drei Merkmale und ja, es ist vor allem das Format, das die Neuauflage des iPad mini so attraktiv macht. Was zur Vorstellung nach einem eher kleinen Update klang, macht in der Praxis dann doch einen gehörigen Unterschied: Das neue iPad mini fühlt sich fantastisch in der Hand (oder im Rucksack) an, eben weil es so dünn, leicht und klein ist.“ (Testbericht lesen)

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Das neue iPad mini im Video

Neben den Testberichten in geschriebener Form könnt ihr euch das neue iPad mini auch in diversen YouTube-Videos im Detail ansehen. Wir haben zwei sehenswerte Videos für euch herausgesucht.

iPad Mini is The Most Apple Product They’ve Ever Appled

Unter der Dusche mit dem iPad Mini