MacBook Pro: Zukünftig noch mehr Modelle mit Touchscreen

Ich persönlich war ja wirklich sehr gespannt auf das neue MacBook Pro. Am Ende hat die Vernunft allerdings gesiegt und ich bleibe doch vorerst bei meinem Modell mit M1 Pro Chip, das nach all den Jahren demnächst einen neuen Akku bekommt. Einige Design-Anpassungen, wie etwa der leuchtende Apfel oder auch die Dynamic Island, gefallen mir sehr gut. Auch das OLED-Display ist bestimmt klasse. Nur eine Funktion kann ich absolut nicht nachvollziehen: Der Touchscreen.

Das Apple dieses Feature prominent platzieren wird, daran werden wir uns in den kommenden Jahren wohl gewöhnen müssen. Denn wie Apple-Experte Mark Gurman jetzt berichtet, soll Apple das MacBook Pro fast ausnahmslos nur noch mit Touch-Technik ausliefern. Die zweite Generation mit dem OLED-Touchscreen soll dann auf den M7 Pro und M7 Max setzen. Übrig bleiben soll nur noch das Basis-Modell. Das soll 2027 zwar den M7-Chip und das neue Gehäuse bekommen, allerdings das bisherige Display ohne Touch und OLED behalten.

Das ist der definitiv größte Vorteil des Touchscreen

Die Touchscreen-Technik im MacBook Pro hat aus meiner Sicht einen entscheidenden Vorteil: Man muss sie nicht nutzen. Immerhin hat man mit dem Trackpad eine wunderbare Eingabemöglichkeit, die sämtliche Gesten in alle Richtungen und mit allen Fingern ermöglicht. Zudem ist man viel näher an der Tastatur und hält die Hände deutlich ergonomischer.

Es gibt eigentlich nur eine einzige Anwendungen, bei der ich die Touch-Funktion für spannend erachte: Die Entwicklung von Apps. Diese können dann im Simulator auf dem Bildschirm des MacBook Pro direkt „mit den Fingern“ ausprobiert werden. Alles andere ist mit dem Trackpad wunderbar möglich.

Dieses MacBook-Feature hätte ich mir viel mehr gewünscht

Wirklich schwach geworden wäre ich wohl, wenn Apple einen Mobilfunkchip in das MacBook Pro integriert hätte. Immerhin baut Apple seit einigen Jahren eigene Chips für genau diesen Einsatzzweck.

Für 669 Euro bekommt ihr bereits ein iPad mit 5G-Konnektivität. Warum schafft es diese Technik nicht in ein Pro-Gerät, das für weit über 3.000 Euro verkauft wird? Gerade für professionelle Anwender wäre es doch ein Traum, direkt nach dem Aufklappen des MacBooks online zu sein. Oder Daten möglicherweise schon auf dem Aufklappen zu synchronisieren. Vielleicht klappt das ja mit der nächsten Generation…