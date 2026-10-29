MacBook Pro mit PROLED XDR Display

Das Apple-Logo leuchtet wieder

Nostalgie pur

Freddy9 Kommentare zu Das Apple-Logo leuchtet wieder
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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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Kommentare 9 Antworten

  1. Bei den älteren MacBooks wurde ja einfach die normale Hintergrundbeleuchtung des Displays „benutzt“, um das Logo zum Leuchten zu bringen. Bei OLED gibt es keine Hintergrundbeleuchtung, es muß also extra eine Beleuchtung dafür eingebaut sein.

    Außerdem hatte die alte „Lösung“ auch ein Problem, wenn hinten auf das Display die Sonne oder ein Licht stark geleuchtet hat. Dann war der Bildschirm in der Mitte auf einmal viel heller.

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  3. Der Markennamen PROLED® ist ein international eingetragenes Markenzeichen der Firma MBN GmbH, Deutschland.

    Ob Apple so einfach sein OLED display dann PROLED nennen darf?

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    2. In Kombination mit dem gesamten Namen sollte da keine Verwechslunggefahr aufkommen.
      Das P1 in München hat ähnliches versucht als Huawei als Gag den internationalen Launch des P1 Handys dort feiern wollte. Diverse Gerichtskosten und eine andere Location später ist die Disko vor Gericht ordentlich auf die Nase gefallen.

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