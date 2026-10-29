Das Apple-Logo leuchtet wieder

Erinnert sich noch jemand an das ikonisch leuchtende Apple-Logo im MacBook? Bis 2015 hat im MacBook-Deckel das Logo geleuchtet, allerdings hat Apple mit der Tradition gebrochen und nun mehr als 10 Jahre lang auf ein nicht leuchtendes Logo gesetzt. Mit dem brandneuen MacBook Pro mit PROLED XDR Display bringt Apple das leuchtende Logo zurück. Das Leuchten war jahrelang ein Markenzeichen der Notebooks und sorgte für Wiedererkennungswert.

Die ersten Hands-on-Berichte zeigen, dass sich die Helligkeit des Logos mit der Helligkeit des Displays ändert. Wenn man die Bildschirmhelligkeit erhöht, leuchtet auch das Logo heller – und umgekehrt. Das Logo reagiert also direkt auf die Einstellung am Display und fügt sich damit stimmig ins Gesamtbild ein. Bei älteren MacBooks funktionierte das leuchtende Logo genauso.

Apple bringt das MacBook-Logo wieder zum Leuchten

Apple hat sich nie offiziell dazu geäußert, warum das leuchtende Logo damals ausgebaut wurde. Mögliche Gründe waren Platzprobleme, denn ohne Technik leuchtet halt gar nichts. Durch die moderne Displaytechnik scheint Apple wieder Wege gefunden zu haben, das ikonisch leuchtende Logo zurückzubringen. Viele Kundinnen und Kunden haben sich das Leucht-Logo sehnlichst zurückgewünscht, doch wer dieses „Feature“ nutzen möchte, muss für das neue MacBook Pro mindestens 3.299 Euro auf den Tisch legen. Einen praktischen Nutzen hat das Leuchten zwar nicht, doch für viele Fans ist es schlicht ein schönes Stück Nostalgie.

Das leuchtende Logo ist natürlich nur Beiwerk. Obwohl das MacBook Pro mit PROLED XDR Display große Neuerungen aufweist, bekommt das Leucht-Logo aktuell besonders viel Aufmerksamkeit. Ich kenne ja sowohl MacBooks mit leuchtendem Logo als auch ohne. Und ganz ehrlich: Wirklich vermisst habe ich es nicht. Ist es dennoch ein cooler Schachzug von Apple? Fürs Marketing definitiv.