Roborock Saros 20 Flow Complete: Neuer Premium-Saug- und Wischroboter ausprobiert

Erst vor kurzem haben wir über Roborocks neues Flaggschiff-Modell im Bereich der Saug- und Wischroboter, den Roborock Saros 20 Flow Complete, berichtet, als dieser im Rahmen der Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt erstmals mit Rabatt zu kaufen war. Auch bei mir ist die Neuerscheinung vor kurzem eingetroffen, so dass ich nun meine ersten Eindrücke zum Saros 20 Flow Complete ebenfalls mitteilen kann.

Nachdem ich jahrelang in meinen vier Wänden sehr zufriedenstellend auf Roborock-Saug- und Wischroboter gesetzt habe, konnte ich im Frühjahr dieses Jahres auch erstmals ein Modell von Dreame, den Dreame L50 Ultra AE, genauer unter die Lupe nehmen. Mit seinen zwei rotierenden Wischpads auf der Unterseite erledigt er bei mir einen sehr guten Job in der Wohnung. Der salopp gesagt „neueste Shit“ aber ist eine rotierende Wischwalze, die beim nun ausprobierten Flaggschiff-Exemplar von Roborock auch zum Einsatz kommt.

Roborock setzt bei seinem aktuellen Topmodell auf eine Kombination aus starker Saugleistung, intelligenter Navigation und einer Wischwalze, die den klassischen Wischmopp ersetzen soll. Besonders interessant: Statt den Schmutz einfach mit einem feuchten Tuch über den Boden zu verteilen, wird die Walze während der Reinigung kontinuierlich mit frischem Wasser versorgt. Damit soll auch hartnäckigen Flecken der Kampf angesagt werden.

36.000 Pascal und eine Wischwalze mit ordentlich Tempo

Bei der Saugleistung fährt Roborock große Geschütze auf: Bis zu 36.000 Pascal liefert der HyperForce-Digitalmotor. Für die Nassreinigung ist die SpiraFlow-2.0-Technik zuständig, bei der die 27 Zentimeter breite Wischwalze mit bis zu 240 Umdrehungen pro Minute rotiert und über 16 Frischwasserdüsen kontinuierlich mit warmem Wasser befeuchtet und selbst gereinigt wird. So können Ketchup, Kaffee, Sojasoße oder schlammige Pfotenabdrücke bereits in einem Durchgang entfernt werden. Erkennt die KI unterschiedliche Bodenarten, kann der Roboter außerdem die Wassermenge anpassen. Gerade bei empfindlicheren Holzböden ist das praktisch, denn zu viel Feuchtigkeit und unschöne Streifen möchte schließlich niemand. Auf Teppichen kommt eine automatische Walzenabschirmung zum Einsatz, damit die feuchte Reinigungseinheit den Stoff nicht unnötig durchnässt.

Auch nach der eigentlichen Reinigung bleibt erfreulich wenig Handarbeit übrig. Dafür sorgt die RockDock-Station, die die Wischwalze mit bis zu 100 Grad heißem Wasser reinigt und anschließend mit 63 Grad warmer Luft trocknet, um Bakterien zu reduzieren und unangenehme Gerüche sowie Schimmelbildung verhindert. Zusätzlich dosiert die Station Reinigungsmittel automatisch und kann den Verschmutzungsgrad erkennen, um bei Bedarf eine intensivere Reinigung anzustoßen. Der Schmutzwassertank lässt sich dank einer großen Öffnung ebenfalls leicht reinigen. Für die Staubentsorgung ist eine automatische Absaugfunktion integriert, die unter geeigneten Bedingungen bis zu 65 Tage ohne manuelles Entleeren ermöglichen soll. Ganz wartungsfrei ist das System damit zwar nicht, die regelmäßigen Handgriffe sollen aber deutlich weniger werden.

Über Kletterfreudigkeit, Smart Home und die Roborock-App

Ein weiteres Highlight ist das Gehäuse des Saug- und Wischroboters: Das Gerät ist nur 8,98 Zentimeter hoch, um so unter zahlreiche Sofas, Betten und andere Möbel fahren zu können, an denen höhere Modelle scheitern. Möglich macht das unter anderem ein einziehbares LiDAR-Navigationssystem, das für die Fahrt unter niedrigen Möbeln Platz schafft. Gleichzeitig soll der Saros 20 Flow Complete auch mit anspruchsvolleren Türschwellen zurechtkommen. Sein AdaptiLift-Traverse-3.0-System ist darauf ausgelegt, Doppelschwellen mit einer kombinierten Höhe von bis zu 8,8 Zentimetern zu überwinden. Das dürfte besonders in Wohnungen mit unterschiedlichen Bodenhöhen interessant sein.

Haare auf dem Boden gehören zu den nervigsten Herausforderungen für Saugroboter. Roborock begegnet dem Problem mit einem Dual-Anti-Tangle-System aus DuoDivide-Hauptbürste und zwei anhebbaren Seitenbürsten. Das soll verhindern, dass sich Haare ständig um die Bürsten wickeln und bedeutet einen enormen Vorteil gerade für Haushalte mit Haustieren oder langhaarigen Bewohnern. Die Reactive-AI-Hinderniserkennung kann darüber hinaus mehr als 300 Hindernistypen erkennen. In Verbindung mit der RGB-Kamera kann der Roboter außerdem zwischen verschiedenen Verschmutzungen unterscheiden und seine Reinigungsstrategie anpassen. In dunklen Zimmern wird zusätzlich ein kleines Frontlicht angeschaltet, um die Umgebung besser identifizieren zu können.

Gesteuert wird der Saug- und Wischroboter über die offizielle Roborock-App (App Store-Link), die kostenlos im App Store erhältlich ist. Dort lassen sich Reinigungspläne, Räume und individuelle Einstellungen festlegen. SmartPlan 3.0 soll anhand der Raumtypen und Reinigungsgewohnheiten automatisch passende Abläufe auswählen. Auch die Teppichreinigung lässt sich anpassen, etwa durch stärkere Saugleistung oder das gezielte Auslassen bestimmter Flächen. Wer Haustiere hat, bekommt weitere Funktionen: Der Roboter kann sich Tieren vorsichtig nähern, seine Hauptbürste vorübergehend stoppen und auf Wunsch Fotos aufnehmen. Auch eine Fernansicht über die Kamera ist vorgesehen. Für die Einbindung ins vernetzte Zuhause unterstützt das Gerät Matter sowie die Sprachassistenten Alexa, Siri und Google Home. Einige KI-Funktionen müssen allerdings zunächst in der App aktiviert werden.

Meine ersten Eindrücke zum Saros 20 Flow Complete

Bei der Lieferung des neuen Saug- und Wischroboters wird klar: Meine Güte, sind die Pakete mittlerweile groß und schwer geworden. Mein übereifriger DHL-Paketbote ließ es sich nicht nehmen, den rund 17 Kilogramm schweren Karton samt Inhalt hoch in meine Wohnung zu schleppen. Vielen Dank, lieber Paketbote, falls du dies lesen sollest. Der Aufbau ist Saug- und Wischroboter-typisch schnell erledigt: Rampe an das rund 45 x 46 x 39 Zentimeter messende Dock anbauen, Stromkabel verbinden und Roboter in das Dock stellen. Danach kann es direkt mit der Einrichtung in der Roborock-App losgehen, was ebenfalls nach der Verbindung mit dem heimischen WLAN und der Auswahl einiger Einstellungen nach rund 10 bis 15 Minuten erledigt ist. Hat man dann den Frischwassertank im Dock mit Wasser befüllt, den Staubbeutel eingesetzt und das beiliegende Reinigungsmittel in den dafür vorgesehenen Tank eingefüllt, kann es mit der ersten Erkundungsrunde und Kartierung gleich losgehen.

A propos beiliegend: Roborock liefert erfreulich viel Zubehör mit, zu dem nicht nur eine Ersatz-Wischwalze gehört, sondern auch insgesamt sieben Staubbeutel, jeweils zwei Ersatz-Seitenbürsten für links und rechts, zwei Filter und eine kleine Flasche des hauseigenen Reinigungsmittels. Letzteres kann auch separat in einer Literflasche nachgekauft werden, ist aber beispielsweise bei Amazon mit einem Kaufpreis von satten 25,99 Euro/l unfassbar teuer. Zum Vergleich: Das Saug- und Wischroboter-Reinigungsmittel von der Dreame-Konkurrenz kostet im Doppelpack mit insgesamt zwei Litern Flüssigkeit bei Amazon 23,98 Euro, das entspricht 11,99 Euro/Liter.

Die Kartierung des Roborock Saros 20 Flow Complete ist binnen weniger Minuten erledigt: Die Zeiten, in denen ein Roboter gefühlt eine Stunde oder noch länger in einer kleineren Wohnung irre durch die Gegend fuhr, um jede Ecke zu erkunden, sind vorbei. Im Anschluss kann man Sperrzonen festlegen, optional Möbel platzieren, Räume zusammenfügen oder teilen, und diese auch benennen. Die Benennung ist vor allem auch für die spätere Sprachsteuerung wichtig, wenn das Gerät auf Befehl nur einen bestimmten Raum reinigen soll. Die sprachgeführte Steuerung kann über Roborocks eigenen Sprachassistenten, oder auch über Siri oder jedes andere unterstützte Smart Home-System erfolgen. Über Matter kann der Saros 20 Flow Complete auch bequem in Apple Home eingebunden und von dort aus für Automationen genutzt werden.

So schlägt sich der Saug- und Wischroboter im Alltag

Das Wichtigste bei einem Saug- und Wischroboter jedoch soll ebenfalls nicht vergessen werden: Wie schlägt sich das Top-Modell von Roborock hinsichtlich seiner Saug- und Wischleistung, und funktioniert das RoboDock ordnungsgemäß? Und hier kann ich nach etwa dreiwöchiger Nutzung des Saug- und Wischroboters sagen: Die Reinigungsergebnisse sind wirklich großartig. Allein die Tatsache, dass sich zwei Seitenbürsten am Roboter befinden und sich die Wischwalze an Kanten automatisch ausfährt, sorgt auch an schwerer zugänglichen Stellen für eine blitzeblanke Reinigung. In Ermangelung von hohen Schwellen konnte ich den Saros 20 Flow Complete nicht zu Kletterpartien herausfordern, aber einige absichtlich verschüttete Lebensmittel wie Müsli oder Ketchup wurden von der Wischwalze gut entfernt.

In Räumen mit einem Laminat-/Teppich-Mix wurden letztere perfekt erkannt und die Reinigungsleistung angepasst, in Fliesenbereichen machte die Wischwalze einen sehr guten Job. Auch absichtlich platzierte Hindernisse umfährt das Modell zuverlässig. Mit seinem 6.400 mAh-Akku kann der Saros 20 Flow Complete bis zu 200 qm in einem Durchgang reinigen, ohne wieder an die Ladestation zu müssen. Bei meiner Wohnungsgröße konnte ich diese maximale Akkulaufzeit allerdings nicht komplett ausreizen.

Lautstärke und abschließendes Fazit

Im Hinblick auf die Lautstärke des Saug- und Wischroboters während der Reinigung kann ich festhalten, dass das Roborock-Modell bei gleicher Einstellung in der App etwas lauter ist als mein Dreame L50 Ultra AE, aber längst nicht so ein dröhnendes Geräusch wie frühere Roborock-Generationen in meiner Wohnung entwickelt. Natürlich hört man auch das laute Absaugen des Staubs in den Staubbeutel des RoboDocks und das darauffolgende Summen bei der Trocknung der Wischwalze, im Vergleich zu einem heulenden Standard-Staubsauger ist die Geräuschentwicklung insgesamt deutlich angenehmer. Es kommt natürlich auch darauf an, wo man das RoboDock platziert: Steht selbiges im Küchen- oder Wohnzimmerbereich, bekommt man die Geräusche natürlich eher mit, als wenn das Dock in der Ecke eines entfernteren Flurs stehen würde.

Mein Fazit: Für viele Haushalte dürften wohl auch Saug- und Wischroboter aus einer mittleren Preisklasse wie bei meinem Dreame L50 Ultra AE, der um die 550 Euro kostet, ausreichen. Wer jedoch auf eine maximale Saug- und Wischleistung durch zwei Seitenbürsten und einer Wischwalze mitsamt neuester Technologie setzen will, Haustiere und/oder kleine Kinder hat, und vielleicht noch eine Wohnung oder ein Haus bewohnt, in dem es mehrere Türschwellen oder kleinere Stufen gibt, dürfte mit dem Roborock Saros 20 Flow Complete ein tolles Gesamtpaket für eine automatisierte und hochwertige Reinigung bekommen – und die hat dementsprechend ihren Preis.

Bei Letzterem gab es zuletzt Bewegung: Nachdem das in schwarzer und weißer Farbe erhältliche Modell zunächst für 1.299 Euro startete, war es zunächst vergleichsweise preisstabil. Im Rahmen einer Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt wurde der Saros 20 Flow Complete mit einem guten Rabatt für 1.091,60 Euro angeboten. Mittlerweile liegt der Preis bei Amazon wieder beim Ausgangspreis von 1.299 Euro. Weitere Infos und eine Kaufmöglichkeit gibt es auch auf der Produktseite von Roborock.