Nanoleaf Smart Cordless Circulator Fan: Neuer Akkuventilator mit SwitchBot-Technik entdeckt

Der Smart Home-Hersteller Nanoleaf erweitert offenbar das eigene Portfolio um einen smarten Akkuventilator. Bei der US-Funkbehörde FCC sind am 26. Oktober dieses Jahres neue Unterlagen zum Nanoleaf Smart Cordless Circulator Fan öffentlich geworden. Neben ersten Produktfotos liefern die Dokumente einen spannenden Hinweis auf die technische Grundlage: Das Gerät basiert laut Hersteller auf bereits zugelassener Hardware von SwitchBot. Einen offiziellen Marktstart oder Preis für Deutschland gibt es bislang allerdings nicht.

Die FCC-Unterlagen führen den Ventilator unter der Kennung 2AEWY-W9502504. Als technische Grundlage dient der bereits veröffentlichte SwitchBot Battery Circulator Fan 2 Pro, das unter der Zulassung 2AKXB-W9502500 bereits am 6. Mai 2026 registriert wurde. Auch wir haben das Gerät bereits in einem Testbericht enauer vorgestellt. In einem Schreiben vom 14. Oktober bestätigt Nanogrid Limited, das Unternehmen hinter Nanoleaf, die elektrische Gleichheit beider Geräte. Unterschiede gebe es demnach lediglich beim Antragsteller, Hersteller, Produktnamen, der Marke und der FCC-Kennung. Die bisherigen Testergebnisse sollen deshalb weiterhin gelten.

Auch optisch gibt es bereits einen ersten Eindruck. Die veröffentlichten Aufnahmen zeigen einen kompakten Ventilator mit hellem Gehäuse und einem goldbraunen Frontgitter. Zum abgebildeten Zubehör gehören eine Fernbedienung und ein Kabel. Weitere Fotos dokumentieren die Unterseite und die Rückseite des Geräts. Wie die endgültige Verkaufsversion ausgestattet sein wird, ist allerdings noch offen. Angaben zur Akkulaufzeit, zum genauen Lieferumfang und zu möglichen zusätzlichen Funktionen fehlen bislang.

Nanoleaf und SwitchBot rücken enger zusammen

Die gemeinsame technische Basis kommt nicht völlig überraschend. Die Muttergesellschaft von SwitchBot, OneRobotics, hatte Nanoleaf übernommen. Beide Marken sollen weiterhin eigenständig auftreten, zugleich aber stärker bei Technik und Produkten zusammenarbeiten. Der neue Ventilator ist ein konkretes Beispiel dafür, wie Nanoleaf auf bereits vorhandene SwitchBot-Hardware zurückgreifen könnte, statt ein Gerät von Grund auf neu zu entwickeln. Welche Anpassungen Nanoleaf an der Software oder der Bedienung vornimmt, lässt sich aus den FCC-Dokumenten jedoch nicht ablesen.

Ganz neu ist das Produkt unterdessen nicht. Die Datenbank Matter Survey listet bereits eine Zertifizierung vom 14. September 2026 für einen „Nanoleaf Cordless Circulator Fan“. Mit den nun öffentlich einsehbaren FCC-Unterlagen kommen weitere Details und die Produktbilder hinzu. Vor allem die bestätigte technische Übereinstimmung mit dem SwitchBot-Modell macht den Eintrag interessant. Eine Zulassung in den USA bedeutet allerdings nicht automatisch, dass das Gerät zeitnah auch in Europa erhältlich sein wird.

Spannend wird vor allem, wie Nanoleaf den Ventilator in sein bestehendes Ökosystem integriert. Ob sich das Gerät über die Nanoleaf-App steuern lässt, welche Smart Home-Schnittstellen unterstützt werden und welche Automatisierungen möglich sind, ist bislang nicht bestätigt. Der von uns bereits getestete SwitchBot-Tischventilator lässt sich über die SwitchBot-App sowie über Matter ins eigene Smart Home-System einbinden. Bei Amazon ist das SwitchBot-Modell derzeit nicht verfügbar, kann aber im EU-Webshop des Herstellers in Weiß und Schwarz für 119,99 Euro erworben werden.