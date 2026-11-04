iPhone Duo bekommt mit iOS 27.3 neuen Einhandmodus

Der sogenannte Einhandmodus ist Bestandteil der Bedienungshilfen und stellt bei den klassischen iPhones den Inhalt weiter unten dar, damit er mit einer Hand erreichbar ist. Diese Funktion zieht mit iOS 27.3 auch auf dem iPhone Duo ein, allerdings leicht abgeändert.

Da der Bildschirm beim iPhone Duo deutlich breiter ist, verschiebt sich der Inhalt nicht von oben nach unten, sondern nach rechts oder links. So stellt Apple sicher, dass sich Webseiten und Apps besser mit einer Hand bedienen lassen. Ich persönlich nutze diese Option auf dem iPhone 18 Pro Max sehr gerne, habe bisher aber noch kein Bedürfnis gehabt, auf dem iPhone Duo Inhalte weiter nach rechts oder links zu schieben.

Mit einer normal großen Männerhand ist die Erreichbarkeit häufig kein Problem, bei kleineren Händen kann der Modus die Bedienung aber vereinfachen. Da der Einhandmodus im aufgeklappten Zustand wenig Sinn ergibt, steht die neue Funktion nur für das äußere Display bereit. Wer iOS 27.3 schon als Beta installiert hat, findet die Option wie folgt: Einstellungen → Bedienungshilfen → Tippen → Einhandmodus.

Apple plant, iOS 27.3 noch vor Jahresende zu veröffentlichen.

Foto: MacRumors.