Keepsweeper: Tolles Premium-Spiel bekommt lokalen Multiplayer

Habt ihr Lust auf eine Runde Minesweeper in einer ganz anderen Welt? Dann ist das von uns in der vergangenen Woche vorgestellte Keepsweeper (App Store-Link) genau das richtige Spiel für euch. Der Download auf iPhone und iPad ist kostenlos, nach den ersten beiden Leveln kann die Vollversion für 5,99 Euro freigeschaltet werden. Jetzt bringt ein Update einen lokalen Multiplayer-Modus für noch mehr Spielspaß an einem Gerät.

Das aus Dänemark stammende Spiel steht ab sofort in Version 1.4 zum Download bereit. Keepsweeper kann ab sofort mit zwei Spielern auf einem Bildschirm gespielt werden, wobei dazu ein entsprechend großes Gerät notwendig ist. Kompatibel sind neben dem iPhone Duo auch alle iPad-Modelle. Auf normalen iPhones gibt es weiterhin nur den Online-Multiplayer.

Für zwei Personen an einem Gerät stehen zwei verschiedene Spielmodi zur Auswahl. Im „Portalkrieg“ sitzt man dem Freund gegenüber, baut auf seiner eigenen Karte ein Königreich auf und schickt Soldaten durch Portale, um den Gegenüber anzugreifen. Alternativ spielt ihr im Modus „Koop-Belagerung“ gemeinsam mit zwei Burgen gegen die gegnerischen Wellen aus den roten Portalen. Fällt eine Burg, kann der Mitspieler mit seinen Arbeitern helfen, um sie wieder auszubauen.

Auch das ist neu in Keepsweeper:

Unterstützung für das iPhone Duo, aufgeklappt und zugeklappt. Auf dem iPad füllen Spiele im Hochformat den ganzen Bildschirm. Große Königreiche laufen flüssiger, Straßen verlaufen natürlicher, Gebäude und Statuen sind neu gezeichnet, und wenn sich ein gespeicherter Spielstand nicht öffnen lässt, ist die Wiederherstellung jetzt sicherer.

Das ist die Spielidee von Keepsweeper

„Keepsweeper verbindet das Knobeln von Minesweeper mit einem lebendigen Fantasy-Königreich in Echtzeit“, heißt es in der Beschreibung des Spiels. In Keepsweeper muss man auch Felder aufdecken, hinter denen sich aber keine Bomben verstecken, sondern Schätze, Gegner oder sogar Drachen. Letztere gilt es zu besiegen, um zum nächsten Level zu gelangen. Dazu muss man aber erst einmal ein kleines Dorf aufbauen, Arbeiter losschicken und Kasernen mit Soldaten erstellen. Das Ganze wird verpackt in eine tolle Retro-Optik im Windows-Stil.