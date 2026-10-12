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Die erste Apple-Pressemitteilung der Woche ist da

Indie-Spiele-Woche im App Store

Fabian1 Kommentar zu Die erste Apple-Pressemitteilung der Woche ist da

Indie-Spiele aus dem App Store

In dieser Woche dürfte es in der Apple-Welt wieder rundgehen. Für Dienstag hat Apple ausgewählte Medien nach New York zur „Welcome Home“-Präsentation eingeladen. Außerdem starten am Freitag die Vorbestellungen für das iPhone Duo. Die erste Ankündigung der Woche gibt es allerdings schon am heutigen Montag: Die Indie-Spiele-Woche im App Store startet.

Okay, das ist vielleicht nicht ganz die Meldung, mit der ihr zum Wochenstart gerechnet habt. Aber die Werke von unabhängigen Entwicklerteams unterstützt nicht nur Apple gerne, sondern auch wir. Die Spiele sind ab sofort auf iPhone und iPad zum Download oder zur Vorbestellung verfügbar. Die ganze Woche über wird der App Store diese Indie-Perlen im App Store bewerben.


Diese sieben Spiele sind Teil der Indie-Spiele-Woche im App Store

Kampfaction in Sifu

Während die gesamte Action-Welt auf GTA VI wartet, dürft ihr auf iPhone und iPad schon ordentlich zuschlagen. Dieser stilvolle Third-Person-Brawler begleitet einen jungen Kung-Fu-Schüler auf einem unerbittlichen Rachefeldzug. Gegner greifen gleichzeitig an und zwingen Spieler dazu, Angriffe zu parieren, Kombos aneinanderzureihen und alles in ihrer Umgebung als Waffe einzusetzen.

Sifu
Sifu
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Sifu
Entwickler: Kepler Interactive
Preis: 7,99 €

Vampire Crawlers erscheint im App Store

Für Spieler, die rasante Strategie-Action gepaart mit schwarzem Humor suchen, lädt Vampire Crawlers dazu ein, in einem Kartenspiel mit Gothic-Atmosphäre Skelette, Fledermäuse und andere finstere Kreaturen aufzumischen. Der Ableger des Riesenerfolgs Vampire Survivors ersetzt das Ausweichen vor Geschossen auf clevere Weise durch taktischen Deckbau.

Vampire Crawlers
Vampire Crawlers
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Vampire Crawlers
Entwickler: Poncle
Preis: 9,99 €

No Man's Sky auf iPhone und iPad

Persönlich sehr gespannt bin ich auf No Man’s Sky. Denn nach einem Jahrzehnt auf anderen Plattformen kommt die Weltraumodyssee endlich auch auf iPhone und iPad. In einem unendlichen, prozedural generierten Universum, das vollständig in Echtzeit gerendert wird, kann man in No Man’s Sky eine zusammenhängende Galaxie erkunden, Handel treiben, kämpfen und überleben.

Ergänzt werden diese drei hochkarätigen Titel durch die folgenden vier Spiele. Es sollte wohl für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Kleine Katze, große Stadt
Kleine Katze, große Stadt
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Kleine Katze, große Stadt
Entwickler: Double Dagger Studio
Preis: Kostenlos+

9 Kings
9 Kings
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9 Kings
Entwickler: Playdigious
Preis: Kostenlos+

Dome Keeper
Dome Keeper
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Dome Keeper
Entwickler: Raw Fury
Preis: 9,99 €

Yes, Your Grace 2: Snowfall
Yes, Your Grace 2: Snowfall
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Yes, Your Grace 2: Snowfall
Entwickler: Noodlecake
Preis: Kostenlos+

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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Mehr Spiele aus dem App Store

Kommentare 1 Antwort

  1. Mich würde echt mal interessieren, wie es weltweit mit den Zugriffszahlen bei Apple Arcade aussieht. Wird der Dienst echt soviel genutzt ?

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