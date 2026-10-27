SwitchBot AI Art Frame 2: Digitale Kunst trifft auf Bilderrahmen mit E-Ink

Mit dem neuen AI Art Frame 2 bringt SwitchBot digitale Kunst an die Wand, ohne dass das Ergebnis wie ein weiterer Bildschirm im Wohnzimmer wirkt. Der neue Bilderrahmen kombiniert ein farbiges E-Ink-Display mit einem klassischen Design in Walnussoptik und soll Fotos, Kunstwerke und persönliche Erinnerungen stilvoll in die Wohnung integrieren. Das Display nutzt das Umgebungslicht und kommt ohne dauerhaft leuchtende Hintergrundbeleuchtung aus. Dank einer Darstellung bis zum Rahmenrand verzichtet das Gerät außerdem auf das typische weiße Passepartout.

SwitchBot bietet den AI Art Frame 2 in drei Varianten mit 7,1, 13,3 und 31,5 Zoll an. Während das kleinste Modell auf Schreibtischen, Regalen oder Nachttischen Platz findet, eignen sich die größeren Ausführungen für Sideboards, Eingangsbereiche und ganze Bilderwände. Die 31,5-Zoll-Version ist vor allem für große Wandflächen gedacht. Ein integrierter Beschleunigungssensor erkennt automatisch, ob der Rahmen im Hoch- oder Querformat hängt. Die Kombination aus abgeschrägtem Profil, sichtbarer Holzmaserung und präzise gearbeiteten Ecken soll dabei für eine möglichst klassische Bilderrahmenoptik sorgen.

Ab Werk stehen 500 kuratierte Meisterwerke zur Auswahl. Wer lieber eigene Motive zeigen möchte, kann Fotos und Kunstwerke auch gesammelt über die SwitchBot-App hochladen. Der Bildwechsel funktioniert per App, über eine Taste auf der Rückseite oder durch dreimaliges Antippen des Rahmens. Diashows und Zeitpläne bringen zusätzlich Abwechslung in die Anzeige. Auch die Fernübertragung neuer Bilder ist möglich, so dass sich beispielsweise Familienfotos oder Urlaubserinnerungen direkt auf den Rahmen schicken lassen. Eine mitgelieferte microSD-Karte mit 16 GB bietet lokal Platz für rund 5.000 Bilder, abhängig von Dateiformat, Auflösung und Dateigröße. Alexa-Sprachbefehle, die SwitchBot API und Home Assistant erweitern die Steuerungsmöglichkeiten.

Akku soll bis zu drei Jahre durchhalten

Ein großer Vorteil der verwendeten E-Ink-Technik ist ihr geringer Energiebedarf. Laut SwitchBot hält der integrierte Akku mit einer Ladung bis zu drei Jahre, sofern das angezeigte Bild nur einmal täglich aktualisiert wird. Das macht den AI Art Frame 2 besonders interessant für Orte, an denen keine Steckdose in unmittelbarer Nähe ist. Sichtbare Stromkabel sollen damit weitgehend der Vergangenheit angehören. Die Verbindung zum WLAN ermöglicht dennoch, Bilder auch aus der Ferne zu aktualisieren und den Rahmen flexibel in den Alltag einzubinden.

Mit SwitchBot AI Studio bekommt der Bilderrahmen auch kreative Funktionen. AI Art Remix kann beispielsweise ein Foto oder eine Kinderzeichnung in ein Ölgemälde oder eine Skizze umwandeln. Über AI Art Prompt lassen sich per Texteingabe neue Details, Kulissen oder Stimmungen ergänzen. Alternativ können Nutzer und Nutzerinnen die Funktionstaste am Rahmen gedrückt halten und ihre Vorstellungen mündlich beschreiben. Aus diesen Vorgaben entsteht ein individuelles Kunstwerk. Die Funktion Weather Muse nutzt zudem das lokale Wetter als Inspiration und erstellt Motive, die etwa von Regen, Sonnenschein oder den Jahreszeiten geprägt sind. Ein Geschenkmodus ermöglicht es außerdem, schon vor dem Verschenken Fotos und persönliche Nachrichten für den neuen Besitzer oder die neue Besitzerin vorzubereiten.

Der SwitchBot AI Art Frame 2 ist ab dem heutigen 27. Oktober 2026 über die offizielle Website des Herstellers sowie Amazon erhältlich. Die Preise fallen je nach Displaygröße deutlich unterschiedlich aus: Das 7,1-Zoll-Modell kostet 199,99 Euro, für die 13,3-Zoll-Version werden 429,99 Euro fällig. Wer die große 31,5-Zoll-Variante an die Wand hängen möchte, muss 1.599,99 Euro einplanen.