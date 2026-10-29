Ich habe ein Problem: Das iPhone Duo ist mir zu klein. Das liegt vor allem daran, dass ich jahrelang immer das Pro Max verwendet habe und das auch immer noch tue. Im Vergleich zum klassischen iPhone 18 Pro Max ist das äußere Display, das jetzt kleiner und breiter ist, so klein, dass ich das Gefühl habe, dass Apps und Inhalte geschrumpft sind.
Die Displayfläche des iPhone Duo ist im Vergleich zum iPhone 18 Pro Max fast winzig, sodass auf einen Blick deutlich weniger Inhalte sichtbar sind. Und das liegt nicht an Apps, die noch nicht für das Duo optimiert sind, sondern einfach am Formfaktor.
Ich habe ein paar Beispiele für euch
In der Instagram-App kann ich auf dem Duo nicht einmal einen vollständigen Eintrag sehen, da oben die Stories angezeigt werden und darunter der erste Beitrag abgeschnitten ist. Auf dem iPhone 18 Pro Max sehe ich den ersten Beitrag komplett.
Apples Wetter-App zeigt auf dem Duo die Vorhersage für maximal drei Tage an, wobei die Menüleiste am unteren Displayrand den letzten Eintrag fast komplett verdeckt. Dahingegen sehe ich auf dem iPhone 18 Pro Max die Vorhersage für sechs volle Tage. Besonders schlimm ist auch die Anzeige von Weather Pro, und ich habe echt wenig Hoffnung, dass die Entwickler hier Anpassungen liefern.
Wenn ich im DB Navigator eine Verbindung suche, ist auf dem iPhone Duo nur die erste Auswahl sichtbar. Auf dem Pro Max sind es immerhin zwei vollständige Anzeigen, wobei die dritte Verbindung zu rund 80 Prozent zu sehen ist.
In der Philips-Hue-App kann ich auf dem Duo maximal drei Räume steuern, während ich auf dem iPhone 18 Pro Max Schnellzugriff auf fünf Räume habe.
Versteht mich nicht falsch: Ich liebe das neue iPhone Duo. Doch vor allem das äußere Display ist mir einfach zu klein. Dafür hat das Duo sogar eine hauseigene Lösung, denn es bringt ja einen größeren Bildschirm gleich mit. Das stimmt, aber hier ist das Display eher ein iPad mini als ein großes iPhone.
iPhone Duo im Alltag nutzen
Gestern habe ich den kompletten Umzug auf das iPhone Duo vollzogen, denn ich will das faltbare Smartphone als mein Haupt-iPhone nutzen, um herauszufinden, wie sich das Gerät im Alltag schlägt. Doch eines ist auch klar: Das iPhone 18 Pro Max habe ich weiterhin mit dabei. Allein für Social Media und Videos ist es einfach die bessere Wahl.
Eigentlich will ich gar nicht mit zwei iPhones herumlaufen, doch aktuell kann ich mich noch nicht vom iPhone 18 Pro Max lösen. Hier muss die Zeit zeigen, ob sich das iPhone Duo beweisen kann und ob die schlechteren Kameras für meine Ansprüche ausreichen.
- GRÖSSTES DISPLAY. IN EINEM DÜNNEN, FALTBAREN DESIGN – Das größte iPhone Display aller Zeiten mit einem inneren Display mit Nanotextur, um...
- FALTBAR. WANDELBAR. AUFSTELLBAR – Vielseitige Positionen ermöglichen neu gedachte iOS Erlebnisse für mehr Produktivität, Multitasking und ein...
- Vier brillante Farben. Ein robustes Design – Gemacht, um lange zu halten, mit einem Aluminium Unibody Design und farblich passendem Glas auf der...
- Immersives Pro Display – Ein 6,3" Super Retina XDR Display. Heller. Weniger Blendeffekte. Und mit ProMotion bis zu 120 Hz.
Kommentare 12 Antworten
Ich mache Dir die Entscheidung leichter und nehme mich Deines 18 Pro Max völlig kostenlos an. Ich werde es gut pflegen.
Abstauben wo immer es auch geht, wa ?! Is ja widerlich !
Echt ein faires Angebot!
Und mir zu billig :)))
Für mich war das zu kleine Außendisplay ein Grund, das iPhone Duo nicht zu erwerben. Im Alltag empfinde ich das ständige Auf- und Zuklappen als zu umständlich. Der sehr hohe Preis trägt natürlich zusätzlich dazu bei. Diesmal hat die Vernunft gesiegt. 😊
Würde mich auch sehr stören
Was mich noch stört. Einige Apps haben oben eine Leiste zum drauf klicken. Ich komme immer wieder ins Kontrollzentrum. Vor allem bei ein paar Spielen richtig nervig.
Dafür schaffe ich es regelmäßig bei aufgeklapptem Bildschirm und tippen auf der Tastatur, was in der Größe an Sich schon blöd ist. (Größer für zehn Finger oder kleiner für Schreibstil) Siri anzumachen, zum Beispiel beim doppelt Tippen für einen Punkt.
„Doch eines ist auch klar: Das iPhone 18 Pro Max habe ich weiterhin mit dabei. Allein für Social Media und Videos ist es einfach die bessere Wahl.“
Genau da klappt man das Duo auf… oder willst du das Duo nur zusammen geklappt nutzen.
Schon klar. Aber mir geht es um die Erstellung von Content. Die Kameras im 18 Pro Max sind halt einfach besser.
Spielt Auflösungstechnisch keine Rolle, Instagram unterstützt eh nicht die maximale Auflösung und skaliert runter dann.
YouTube würde zwar 4K unterstützen aber dass ist Perlen vor die Säue. Ob 720p, 1080p erkennt eh keiner auf Smartphone und selbst wenn man den Content am 4K Monitor anschaut hat es selten einen Mehrwert auf 4K zuschalten.
Beim Spielen auf dem kleinen Bildschirm komme ich leider regelmäßig ins Kontrollzentrum, was vor allem bei Spielen auf Zeit blöde ist. Und auf dem großen Bildschirm ist mir die Tastatur zu groß entweder kleiner für den Schreibstil oder größer um wirklich Tasten drücken zu können. Außerdem komme ich regelmäßig vor allem wenn ich einen Punkt machen möchte in die Siri.
Es handelt sich nun mal um ein Kompromiss-Gerät. Es ist kein richtiges Handy, aber auch kein richtiges Tablet. Darüber muss man sich im Klaren sein.