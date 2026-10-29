Ich habe ein Problem: Das iPhone Duo ist mir zu klein. Das liegt vor allem daran, dass ich jahrelang immer das Pro Max verwendet habe und das auch immer noch tue. Im Vergleich zum klassischen iPhone 18 Pro Max ist das äußere Display, das jetzt kleiner und breiter ist, so klein, dass ich das Gefühl habe, dass Apps und Inhalte geschrumpft sind.

Die Displayfläche des iPhone Duo ist im Vergleich zum iPhone 18 Pro Max fast winzig, sodass auf einen Blick deutlich weniger Inhalte sichtbar sind. Und das liegt nicht an Apps, die noch nicht für das Duo optimiert sind, sondern einfach am Formfaktor.

Ich habe ein paar Beispiele für euch

In der Instagram-App kann ich auf dem Duo nicht einmal einen vollständigen Eintrag sehen, da oben die Stories angezeigt werden und darunter der erste Beitrag abgeschnitten ist. Auf dem iPhone 18 Pro Max sehe ich den ersten Beitrag komplett.

Apples Wetter-App zeigt auf dem Duo die Vorhersage für maximal drei Tage an, wobei die Menüleiste am unteren Displayrand den letzten Eintrag fast komplett verdeckt. Dahingegen sehe ich auf dem iPhone 18 Pro Max die Vorhersage für sechs volle Tage. Besonders schlimm ist auch die Anzeige von Weather Pro, und ich habe echt wenig Hoffnung, dass die Entwickler hier Anpassungen liefern.

Wenn ich im DB Navigator eine Verbindung suche, ist auf dem iPhone Duo nur die erste Auswahl sichtbar. Auf dem Pro Max sind es immerhin zwei vollständige Anzeigen, wobei die dritte Verbindung zu rund 80 Prozent zu sehen ist.

In der Philips-Hue-App kann ich auf dem Duo maximal drei Räume steuern, während ich auf dem iPhone 18 Pro Max Schnellzugriff auf fünf Räume habe.

Versteht mich nicht falsch: Ich liebe das neue iPhone Duo. Doch vor allem das äußere Display ist mir einfach zu klein. Dafür hat das Duo sogar eine hauseigene Lösung, denn es bringt ja einen größeren Bildschirm gleich mit. Das stimmt, aber hier ist das Display eher ein iPad mini als ein großes iPhone.

iPhone Duo im Alltag nutzen

Gestern habe ich den kompletten Umzug auf das iPhone Duo vollzogen, denn ich will das faltbare Smartphone als mein Haupt-iPhone nutzen, um herauszufinden, wie sich das Gerät im Alltag schlägt. Doch eines ist auch klar: Das iPhone 18 Pro Max habe ich weiterhin mit dabei. Allein für Social Media und Videos ist es einfach die bessere Wahl.

Eigentlich will ich gar nicht mit zwei iPhones herumlaufen, doch aktuell kann ich mich noch nicht vom iPhone 18 Pro Max lösen. Hier muss die Zeit zeigen, ob sich das iPhone Duo beweisen kann und ob die schlechteren Kameras für meine Ansprüche ausreichen.