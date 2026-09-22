Neue Geste bringt alten App-Switcher auf der Apple Watch zurück

Mit einem doppelten Klick auf die digitale Krone konnte man vor watchOS 27 den App-Switcher aufrufen, um so zwischen allen geöffneten Apps schnell wechseln zu können. Doch mit der neuen Software hat Apple den Doppel-Klick auf die Krone für eine noch kommende Funktion reserviert: Live Rewind. Das ist doppelt ärgerlich, denn in der EU wird man die Gesprächsaufzeichnung ohnehin nicht nutzen können.

Warum Apple erst jetzt eine Lösung bietet und nicht direkt mit watchOS 27, bleibt rätselhaft. Doch in der neusten Beta-Version von watchOS 27.2 gibt es eine neue Geste, um den App-Umschalter zu öffnen. Dazu drückt man einfach länger auf den unteren Displayrand und kann danach zwischen Apps wechseln. Das sieht zwar etwas umständlicher aus, finktopniert dann aber wie vorher.

Nachdem der App-Switcher geöffnet ist, lässt sich mit der digitalen Krone durch den App-Stapel scrollen, um zu einer anderen App zu gelangen. Die Funktionsweise ist bis auf die neue Geste also gleich geblieben.

Aktuell befindet sich watchOS 27.2 in der Beta- und Testphase, wobei der offizielle Release wohl im kommenden Monat erfolgt. Bis dahin gibt es keine Möglichkeit, schnell zwischen Apps zu wechseln, da der App-Umschalter in watchOS 27 schlichtweg fehlt.