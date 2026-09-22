Neue Geste bringt alten App-Switcher auf der Apple Watch zurück

Mit einem doppelten Klick auf die digitale Krone konnte man vor watchOS 27 den App-Switcher aufrufen, um so zwischen allen geöffneten Apps schnell wechseln zu können. Doch mit der neuen Software hat Apple den Doppel-Klick auf die Krone für eine noch kommende Funktion reserviert: Live Rewind. Das ist doppelt ärgerlich, denn in der EU wird man die Gesprächsaufzeichnung ohnehin nicht nutzen können.
Warum Apple erst jetzt eine Lösung bietet und nicht direkt mit watchOS 27, bleibt rätselhaft. Doch in der neusten Beta-Version von watchOS 27.2 gibt es eine neue Geste, um den App-Umschalter zu öffnen. Dazu drückt man einfach länger auf den unteren Displayrand und kann danach zwischen Apps wechseln. Das sieht zwar etwas umständlicher aus, finktopniert dann aber wie vorher.
Nachdem der App-Switcher geöffnet ist, lässt sich mit der digitalen Krone durch den App-Stapel scrollen, um zu einer anderen App zu gelangen. Die Funktionsweise ist bis auf die neue Geste also gleich geblieben.
Aktuell befindet sich watchOS 27.2 in der Beta- und Testphase, wobei der offizielle Release wohl im kommenden Monat erfolgt. Bis dahin gibt es keine Möglichkeit, schnell zwischen Apps zu wechseln, da der App-Umschalter in watchOS 27 schlichtweg fehlt.
Kommentare 19 Antworten
Typo „finktopniert“ am Ende des zweiten Absatzes
Ich frage mich ob man keine Rechtschreibkorrektur verwendet.
Mal blöd gefragt, wie gelangt man dann aktuell noch in den App-Switcher?
(wenn die Doppelklick Geste denn jetzt schon nicht mehr funktioniert)
(meine Ultra Gen.1 bekommt eh kein OS27, trotzdem die neugierige Frage)
Das steht doch im Beitrag.
Siehst du was ich nicht sehe?
Ich lese nur das die Doppelklick-Funktion mit watchOS 27 nicht mehr funktioniert da sie bereits für die neue Reverse Funktion „reserviert“ ist, die es bei uns nicht geben wird.
Und die neue Funktion (unteren Bildschirm länger halten) erst mit 27.2 kommt.
Also bleibt für mich die Frage offen, wie geht es jetzt?
Oder funktioniert es aktuell gar nicht?
Da steht es doch. „Doppelklick mit der Krone“
Nein, steht da gerade nicht. Früher war es Doppelklick mit der Krone. Mit watchOS 27 führt das aber zu Live Rewind. Da es das bei uns nicht gibt, öffnet sich einfach die App-Übersicht, genau wie bei einem einfachen Klick.
Ich hoffe mit dem nächsten Update fixen sie auch die ständigen Abstürze. Meine Ultra 4 hat sich seit Freitag schon fünfmal neu gestartet. Kernel Panic, ausgelöst weil die Neural Engine nicht innerhalb von 2000 ms reagiert hat. Scheint ein bekanntes Problem bei den neuen Watches zu sein, auch bei der 12.
Dreamliner scheint noch zu träumen…
Und trotzdem bleibt die Frage wie öffnet man jetzt aktuell den App-Switcher unter watchOS 27?
Zusammen mit den Kernel Problemen von @Wenrod klingt das aber echt noch nach Beta Status…
Da lohnt sich ja aktuell wirklich (ironischerweise) die 27.2 Beta zu ziehen
Soweit ich sehe gibt es aktuell keine Möglichkeit.
Ich habe es auf deine Ultra 1 bezogen. Ich habe deinen Text nochmals durchgelesen und wenn ich es richtig verstanden habe, meinst du, wie es jetzt bei WatchOS 27.0 funktioniert. Aktuell gar nicht.
Danke dir, das wollte ich wissen…
Boah, das ja echt mies…
Ein fertiges Produkt mit so einem schlechten SW-Stand zu releasen…
Drücke dir Daumen das schnellsten das watchOS 27.2 Release kommt…
@Dreamliner
Dann hast du meinen Beitrag um 13:47 nicht verstanden,
da hab ich explizit geschrieben „watchOS 27“
Es war ja auch nie die Rede im Beitrag von der „alten“ Generation.
Wie es bei meiner Ultra 1 funktioniert, die ich am Arm trage ist mir (kannst mir glauben) sicher bewusst…
Tut mir leid, dass ich dich in die irre geführt habe.
Quit an app
If an app isn’t responding, you can quit and reopen it to try to resolve the issue. (Typically, there’s no reason to quit an app; quitting it doesn’t save battery power, for example.)
From the app you want to quit, press and hold the side button until the sliders appear.
Press and hold the Digital Crown until the watch face appears.
Das gibt Apple in ihren Support Dokument an…
Spannend. Gibt es noch mehr so Verbesserungen?
Warte momentan noch mit dem Update. Das spare ich mir vorerst
Wenn du auf ein Update wartest dann wirst du nie fertig. Was hat man dich früher über Windows lustig gemacht. Die Taktzyklen der Updates werden immer kürzer.
Aktuell gibt es keinen Druck upzudaten. Meine Watch läuft flüssig.
Wenn sie mit iOS 27 nicht mehr rund läuft, dann warte ich lieber, bis sie mir iOS 27.x wieder rundlaufen kann.
Das nennt sich Logik.
was im Text fehlt: auf den unteren Displayrand gedrückt werden muss *innerhalb einer App*. Nur dann öffnet sich der App-Switcher 🫤