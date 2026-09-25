Anker Solix: Überarbeitete App und Homey-Anbindung

Nachdem sie eine lange Zeit ungenutzt bei mir stand, wurden technische Probleme rund um die Steuerung von Smart Plugs im Zusammenspiel mit der Anker Solix Solarbank 4 Pro vor zwei Wochen endlich behoben. Bis zu meinem Erfahrungsbericht muss ich noch ein paar „Sommertage“ mitnehmen, bisher läuft die ganze Geschichte aber ziemlich rund.

Erfreulicherweise arbeitet Anker Solix im Hintergrund weiter an der Software, auch in Kooperationen mit Drittanbietern. Seit dieser Woche gibt es eine offizielle Anker Solix Anbindung an die niederländische Smart Home Zentrale Homey, die ich ja auch bei mir Zuhause im Einsatz habe. Damit kann das Balkonkraftwerk komplett lokal gesteuert werden. Für Home Assistant bietet Anker Solix eine solche Möglichkeit schon seit einigen Monaten.

Rund um die Homey-Integration gilt es ein paar Details zu beachten. Das wohl wichtigste: Es sind längst nicht alle Geräte von Anker Solix kompatibel. Die Homey Integration beschränkt sich aktuell auf die folgenden Produkte.

Solarbank Max

Solarbank Max AC

XE & XE AC

Solarbank 4 E5000 Pro

Smart Plug

Smart Meter Gen 2

Das bedeutet leider auch: Die nur etwas mehr als ein Jahr alte Anker Solix Solarbank 3 Pro ist nicht mit Homey kompatibel. Bei den unterstützten Geräten müsst ihr in den Einstellungen der Anker-App den „Modbus TCP“ im Bereich „Einstellung für die Kontrolle durch Dritte“ einschalten, um die lokale Steuerung zu aktivieren. Mehr Informationen dazu gibt auf der Homey-Webseite.

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Neue 3D-Ansicht jetzt auch für ältere Solarbanks

Für ältere Solarbanks gibt es allerdings doch noch eine positive Nachricht. Mit den jüngsten Updates der Anker-App wird die neue 3D-Ansicht, die mit der Solarbank 4 Pro eingeführt wurde, auch anderen Geräten zur Verfügung gestellt.

Gleichzeitig wurde die Anker-App in „Anker Power“ umbenannt und hat ein neues Icon bekommen. Nur eine Sache haben die Entwickler bei all der Aufregung leider vergessen: Es gibt weiterhin keine Unterstützung für den „Dark Mode“. Sowohl das Icon auf dem Homescreen als auch die Apps selbst bleiben komplett hell.