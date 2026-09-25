Ein durchgesickerter Datensatz aus Apples eigenem Code bringt gleich drei kommende Produkte ans Licht. Der MacRumors-Mitwirkende Aaron Perris stieß auf Bilddateien, die Rückschlüsse auf das nächste iPad mini, den HomePod mini sowie eine neue Apple-TV-Generation zulassen. Alle drei Geräte könnten demnach schon bald offiziell vorgestellt werden.

iPad mini: Kamera wandert, neue Aussparung fürs Display

Beim iPad mini zeigen die entdeckten Produktbilder zwar nur die Vorderseite, doch schon das verrät einiges: Die Frontkamera sitzt künftig quer zur Displayseite, sodass auch das iPad mini als letztes iPad-Modell mit diesem Kamera-Layout nachzieht. Auffällig ist zudem eine kleine Kerbe am oberen Rand des Glases, ähnlich wie beim iPhone, vermutlich für einen integrierten Lautsprecher. Lautstärkewippe und Einschaltknopf bleiben unverändert oben am Gehäuse. Damit passen die Leaks zu früheren Berichten von Bloomberg-Journalist Mark Gurman, der bereits von Wasserdichtigkeit und einem neuartigen, vibrationsbasierten Lautsprecher gesprochen hatte. Zusätzlich kursieren Gerüchte über ein etwas größeres, erstmals OLED-basiertes Display, auch der A20 Pro-Chip soll Einzug halten. Gurman rechnet mit einer Markteinführung noch vor Ende Oktober.

HomePod mini 2: Gleiches Gehäuse, frische Farbpalette

Auch beim smarten Lautsprecher bleibt Apple offenbar der bewährten Form treu. Die entdeckten Icons verweisen explizit auf einen „HomePod mini 2″ und zeigen fünf neue Farbtöne: Grün, Pink, Blau, Weiß und Schwarz. Zum Vergleich: Aktuell gibt es das Modell in Gelb, Orange, Blau, Weiß und Mitternacht, wobei der neue Blauton spürbar heller ausfällt als bisher. Zur Erinnerung: Das kugelförmige, stoffbezogene Gehäuse mit Touch-Oberfläche, S5-Chip und 360-Grad-Klang dürfte auch der Nachfolger übernehmen, ergänzt vermutlich um einen aktuelleren Chip und Unterstützung für die KI-gestützte Siri. Branchenkenner erwarten den Marktstart noch innerhalb dieses Jahres.

Apple TV 4K: Großes Innenleben-Upgrade steht bevor

Für die Set-Top-Box fand Perris ein Bild mit der Bezeichnung „Apple TV 4K (4. Generation)“. Äußerlich soll sich am Design nichts ändern, denn die Neuerungen stecken im Inneren. Im Gespräch sind ein A17-Pro-Chip oder ein noch neueres Modell, satte 8 GB Arbeitsspeicher, Unterstützung für Apple Intelligence samt Siri-KI sowie ein hauseigener N1-Chip mit Wi-Fi-7- und Bluetooth-6-Unterstützung. Das aktuelle Modell stammt noch aus dem Oktober 2022 und begnügt sich mit einem A15-Bionic-Chip und 4 GB RAM. Dank Wi-Fi 7 winken theoretisch bis zu vierfach höhere Übertragungsraten als bisher. Als Highlight gilt die Siri-KI, die mit tvOS 27 eine eigene App erhalten und deutlich klügere Antworten liefern soll. Auch eine überarbeitete Siri Remote wird erwartet, Details dazu fehlen bislang.

Da der Oktober traditionell ein beliebter Ankündigungsmonat für Apple ist, könnten alle drei Produkte schon bald offiziell vorgestellt werden.

Fotos: Macrumors.