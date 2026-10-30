MacBook Pro mit PROLED XDR Display: Leuchtender Apfel und Touchscreen lassen sich deaktivieren

Bevor das neue MacBook Pro mit PROLED XDR Display nächste Woche in den Verkauf startet, gibt es noch ein paar Details, die vorab bekannt geworden sind. Wir haben ja schon über den leuchtenden Apfel im MacBook-Deckel berichtet, der nach rund 10 Jahren wieder zurück ist. Während Apple früher einfach die Hintergrundbeleuchtung des Displays verwendet hat, muss Apple das Logo im neuen MacBook aktiv beleuchten, denn OLED „leuchtet nicht nach hinten“.

Auch wenn sich die Helligkeit des Logos mit der Helligkeit des Displays verändert, könnt ihr den Leucht-Apfel manuell komplett abschalten. Das kann in einigen Situationen durchaus sinnvoll sein, zum Beispiel dann, wenn man sich in einem abgedunkelten Raum befindet und andere nicht durch Licht „in die andere Richtung“ stören möchte.

Der Touchscreen lässt sich ebenfalls abschalten

Wer sich für das MacBook Pro mit PROLED-XDR-Display entscheidet, will natürlich die beste und schnellste Technik und bekommt erstmals einen Touchscreen. Ich persönlich habe Touch in einem MacBook noch nie vermisst, und wer möchte, kann die Touch-Funktion im neuen MacBook Pro auch abstellen. Die entsprechende Funktion befindet sich in den Bedienungshilfen und kann in einigen Situationen hilfreich sein.

Aber: Wer ein potentes MacBook ohne Touch sucht, kann sich das Geld sparen und greift einfach zu den Standardmodellen.