MacBook Pro mit PROLED XDR Display

MacBook Pro mit PROLED XDR Display: Leuchtender Apfel und Touchscreen lassen sich deaktivieren

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Freddy
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Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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