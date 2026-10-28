Jetzt vorbestellen: iPad mini 8, M6 iMac & MacBook Pro mit Touchscreen

Mit der Ankündigung des neuen MacBook Pro mit OLED und Touchscreen hat Apple das Kapitel „neue Produkte 2026“ geschlossen. Für dieses Jahr werden keine weiteren Neuheiten mehr erwartet. Spannend bleibt es dennoch, denn das neue iPad mini 8, der M6 iMac, das neue M6 MacBook Pro sowie das brandneue MacBook Pro mit Touchscreen kommen im November auf den Markt. Bei Interesse könnt ihr eure Vorbestellung ab sofort aufgeben, denn der Apple Store nimmt euer Geld schon jetzt gerne entgegen.

iPad mini 8: Apples kleinstes iPad mit neuen Funktionen

Das iPad mini 8 kommt erstmals mit einem OLED-Display, bringt einen kräftigen Leistungsschub durch den A20 Pro mit und ist obendrein gegen Staub und Wasser geschützt. Gleichzeitig ist es dünner und leichter, verfügt über besseren Sound und bietet eine 12 Megapixel FaceTime-Kamera auf der langen Seite des iPads. Hinzu kommen neue Funkchips für Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread.

Das iPad mini startet ab 749 Euro und wird ab dem 6. November ausgeliefert.

iMac mit M6: Wieder in bunten Farben

Das Upgrade beim iMac umfasst erstmals den M6-Chip, der im 2-nm-Verfahren hergestellt wird. Der Chip sorgt natürlich für eine bessere Performance, unter anderem gibt es eine bis zu 12-Kern-CPU sowie eine 12-Kern-GPU. Auch beim neuen iMac gibt es WLAN 7 und Bluetooth 6, zudem ist die SSD schneller. Das Display ist weiterhin 24 Zoll groß und löst mit 4,5K auf. Auch am Design und der Farbgestaltung hat Apple nichts geändert.

Der neue iMac mit M6 startet bei 1.799 Euro mit zwei Thunderbolt-Anschlüssen, während das Modell mit vier Thunderbolt-Anschlüssen, besserer CPU und GPU ab 1.999 Euro erhältlich ist. Ab dem 6. November ist der neue iMac offiziell erhältlich.

M6 MacBook-Pro: Apples Einsteiger-Gerät

Wer die Power eines MacBook Pro wünscht, aber mit solider Performance auskommt, greift zum MacBook Pro mit M6. Fortan kommt der Laptop mit mindestens 16 GB Arbeitsspeicher, wobei die Bandbreite auf bis zu 170 GB/s steigt. Bei der Akkulaufzeit legt das MacBook zu, denn es sind bis zu 24 Stunden drin. Bei den Anschlüssen zeigt sich das Gerät abermals großzügig: Unter anderem gibt es HDMI, MagSafe 3, drei Thunderbolt-4-Ports, einen SDXC-Kartenleser und eine Kopfhörerbuchse.

Das MacBook Pro für „Einsteiger“ gibt es nur mit 14-Zoll Display, wobei die Farben Space Black und Silber zur Auswahl stehen. In der Standardkonfiguration kostet das neue MacBook Pro 2.299 Euro. Auch hier erfolgt die Auslieferung am 6. November.

MacBook Pro mit Touchscreen: Jetzt wird es teuer

Wer das nötige Kleingeld und die passende Anwendung für das neue MacBook Pro mit PROLED XDR Display aufweist, kann ab 3.299 Euro zugreifen. Erstmals kommt in einem MacBook ein Touchscreen zum Einsatz, der auch Eingaben mit dem Finger ermöglicht. Darüber hinaus ziehen der M5 Pro und M5 Max ein, ebenso die vom iPhone bekannte Dynamic Island. Das neue MacBook Pro ist dünner, leichter und schneller, kommt mit einem neuen 6-Lautsprecher-System und bietet zahlreiche Profi-Anschlüsse. Die Auslieferung ist ebenfalls für den 13. November geplant.