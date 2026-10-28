Neu von Amazon: Echo Time, Echo Dot & Echo Studio mit Home-Kamera

Alexa kennt man aus Küche und Wohnzimmer, doch Amazon will jetzt auch das Schlafzimmer erobern. Dafür gibt es mit dem Echo Time einen smarten Wecker mit Touchscreen. Außerdem bekommen zwei Klassiker ein Upgrade: Der Echo Dot wird zum Smart-Home-Hub, und den Echo Studio gibt es nun auch mit Kamera. Alle drei Geräte sind ab sofort erhältlich.

Echo Time: Der Wecker, der mitdenkt

Auf den ersten Blick wirkt der Echo Time wie eine gewöhnliche Uhr. Er hat einen runden 3,2-Zoll-Touchscreen, aber keine Kamera. Aus Hunderten Zifferblättern lässt sich das passende auswählen, darunter klassische Analoguhren, Naturmotive und saisonale Designs. Ein Sprachbefehl wie „Alexa, ändere das Uhren-Design auf Natur“ genügt.

Dank Alexa+ fällt der Alltag leichter. Wer sagt, dass er um 8 Uhr fertig sein muss und das Mittagessen nicht vergessen darf, bekommt den Wecker auf die passende Zeit gestellt und eine Erinnerung gleich dazu. Abends spielt Alexa auf Wunsch entspannende Musik aus dem bevorzugten Streamingdienst. Mit einem kompatiblen smarten Thermostat regelt sie außerdem die Temperatur auf ein schlaffreundliches Niveau.

Sanft wecken per Sensorik

Der Echo Time bietet eine optionale intelligente Weckfunktion. Statt zur festen Minute zu klingeln, erkennt er leichtere Schlafphasen und weckt irgendwann innerhalb von 10 bis 60 Minuten vor der eingestellten Zeit. Möglich macht das Omnisense, Amazons Sensorfusion. Temperatursensoren und Präsenzerkennung beobachten die Schlafroutine, und Ultraschall erfasst Atmung und Nähe, ganz ohne Wearable.

Auch die Wecktöne sind anpassbar. Sie starten leise und werden mit jedem Schlummern lauter, bis zu viermal. Das Display macht ebenfalls mit: Morgens simuliert es einen Sonnenaufgang und wird zur Weckzeit allmählich heller. Abends wechselt es in den Nachtmodus, dimmt sich, zeigt nur Uhrzeit oder nächsten Wecker und reduziert den Blaulichtanteil.

Der Echo Time kostet 214,99 Euro und kommt in Korallenrosa, Graphit und Weiß. Ein verstellbarer Ständer ist für 39,99 Euro extra zu haben.

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Alexa im perfekten Winkel: 360° drehbar und ±20° nach vorne und hinten neigbar für den idealen Blickwinkel.

Neuer Echo Dot: Lautsprecher, Hub und WLAN-Verstärker in einem

Der Echo Dot ist laut Amazon einer der beliebtesten Lautsprecher des Unternehmens. Die neue Generation behält die kompakte Kugelform samt klangdurchlässigem 3D-Stoff bei. Ein Breitbandtreiber im Gehäuse sorgt für mehr Rückvolumen, klarere Stimmen und 50 Prozent mehr Bass als beim Vorgänger.

Zum ersten Mal steckt der selbst entwickelte AZ3-Chip im Dot, der Berechnungen direkt auf dem Gerät erledigt und Unterhaltungen mit Alexa+ schneller und natürlicher machen soll. Ein viertes Mikrofon hilft, Sprecher auch in lauter Umgebung zu verstehen. Die Stimm-ID erkennt dann, wer spricht, und spielt etwa die eigene Lieblingsplaylist statt der des Partners.

Größte Neuerung ist der integrierte Smart-Home-Hub, der Zigbee, Matter und Thread unterstützt. Hunderte kompatible Geräte lassen sich so ohne separaten Hub steuern. Zusätzlich steckt ein eero-WLAN-Extender im Dot, der ein bestehendes eero-Netz um bis zu 93 Quadratmeter erweitert und Funklöcher stopft.

Der neue Echo Dot startet für 104,99 Euro.

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Echo Studio mit Home-Kamera: Der sehende Lautsprecher

Beim Echo Studio mit Home-Kamera bleibt die Audioarchitektur gleich. Ein Tieftöner mit großem Hub und drei Breitbandtreiber liefern zusammen mit Dolby Atmos immersiven 3D-Sound. Die automatische Raumanpassung stimmt den Klang laufend auf die Akustik ab, und die adaptive Lautstärke sorgt dafür, dass Musik oder Hörbücher gleich laut bleiben, während man sich im Raum bewegt.

Neu ist die integrierte Kamera. Mit der Heimüberwachungsfunktion in der Alexa App wirft man unterwegs einen Blick ins Zimmer, etwa um nach dem Hund zu sehen oder zu prüfen, ob das Licht aus ist. Alexa+ versteht außerdem, was die Kamera sieht. Zeigt man ihr ein Brettspiel, erklärt sie die Regeln, und bei einer Müslipackung hilft sie, weitere Sorten zu entdecken und nachzubestellen. Bald lässt sich der Lautsprecher zudem mit einem kompatiblen Fire-TV-Gerät koppeln, damit Videoanrufe auf dem großen Bildschirm laufen.

Beim Datenschutz schaltet eine eigene Taste Mikrofone und Kameras ab. Sobald Bilder oder Videos in die Cloud gehen, leuchtet eine LED. Wer keine Kamera möchte, kann weiterhin den normalen Echo Studio kaufen.

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