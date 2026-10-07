Crossy Road Rush erscheint am 5. November auf Apple Arcade

Wie schafft man es mit dem Huhn sicher über die Straße? Genau diese Frage haben wir uns vor Jahren wohl alle gestellt, als Crossy Road den App Store erobert hat. Das Entwicklerteam von Hipster Whale hat nun ein neues Spiel für iPhone, iPad und andere Apple-Plattformen erschaffen, das am 5. November auf Apple Arcade erscheint: Crossy Road Rush (App Store-Link). Es scheint uns wieder jede Menge Action zu erwarten.

Die Macher von Crossy Road Rush versprechen kurze, rasante Runden voller verrückter Arcade-Action. Egal, ob man zwischendurch nur mal 5 Minuten zocken möchte oder immer und immer wieder eine weitere Runde spielen will, die Neuerscheinung soll für alle Spielertypen geeignet sein. Aber worum genau geht es überhaupt?

Crossy Road Rush mit bis zu drei Freunden spielen

Crossy Road Rush schickt die bekannten Charaktere aus Crossy Road in ein rasantes, farbenfrohes Arcade-Abenteuer voller Jump’n’Run-Action. Ihr weicht Hindernissen aus, springt und bahnt euch den Weg durch einen Insel-Parcours mit schnellen Herausforderungen und Gefahren an jeder Ecke – allein oder mit bis zu vier Spielern im lokalen oder Online-Koop-Modus.

Im Adventure Mode warten mehr als 50 von Hand kuratierte Level, während man im Survival Mode tägliche Herausforderungen meistert und auf der globalen Bestenliste um Highscores kämpfen kann. Zum Start gibt es in Crossy Road Rush 16 verschiedene Charaktere, 40 Hüte und 12 einzigartige Boards, die allesamt nach und nach freigespielt werden können. Werbung und In-App-Käufe wird es nicht geben, genau das ist ja einer der großen Vorteile von Apple Arcade.

Freemium-Spiele dieser Art haben mir zuletzt nicht so gut gefallen. Vor allem unterschiedliche Währungen und seltsame Energie-Begrenzungen haben mir hier oft den Spaß genommen. Umso gespannter bin ich, wie sich die wilde Action von Crossy Road Rush insbesondere auf iPhone und iPad machen wird. Erste bewegte Eindrücke liefert euch der Launch-Trailer.