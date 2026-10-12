Extra Payback-Punkte beim Kauf einer Apple Geschenkkarte

Hach, was waren das für grandiose Zeiten. Damals, vor über 10 Jahren, als man die iTunes-Geschenkkarte sogar mal mit einem Rabatt in Höhe von 33 Prozent kaufen konnte. Doch das ist lange vorbei. Ein Bonus von 10 Prozent ist mittlerweile das höchste der Gefühle – und dafür sind oft Umwege nötig.

Nach einer kleinen Pause gibt es im Netto Marken-Discount, das ist der Laden mit dem roten Schriftzug auf gelbem Grund, eine neue Aktion in Kombination mit der Payback-Karte. Im Fokus stehen dabei die Apple Geschenkkarten im Wert von 50 und 100 Euro.

Beim Kauf einer Apple Geschenkkarte im Wert von 50 Euro bekommt man 500 zusätzliche Payback-Punkte. Bei der Karte für 100 Euro sind es sogar 1.000 Punkte. Dabei entsprechen 100 Punkte umgerechnet 1 Euro. Über Payback könnt ihr die Punkte tatsächlich auch als Bargeld auszahlen lassen.

Die Aktion bei Netto läuft bereits seit heute und ist noch bis Samstag gültig. Es können auch mehrere Geschenkkarten gekauft werden.

Apple Geschenkkarten mit Bonus spannend für den Kauf des iPhone Duo

Solltet ihr am Freitag ein iPhone Duo bestellen wollen oder generell den Kauf eines Apple-Produkts planen, dann sind die Geschenkkarten mit Bonus ein spannender Weg, um ein bisschen Geld zu sparen. Besonders spannend ist das natürlich bei neuen Produkten, die im Handel noch nicht günstiger erhältlich sind.

Wichtig zu wissen ist dabei: Auf dem Apple-Konto können bis zu 2.000 Euro Guthaben aufgeladen werden, die man dann einfach während der Online-Bestellung einlösen kann.

Beim Kauf von neuer Apple-Hardware bekommt ihr leider keine Payback-Punkte, doppelt sparen ist an dieser Stelle also leider nicht möglich. Durch die Geschenkkarten mit Bonus ist in diesen Preisregionen aber immerhin eine nette Ersparnis ohne großen Aufwand möglich – sofern ihr denn Payback-Kunde seid und einen Netto in der Nähe habt.