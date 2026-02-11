Kompakte Ladestation für die Apple Watch für nur 11,08 Euro

Solltet ihr noch ein zusätzliches Ladegerät für eure Apple Watch suchen, dann hat Joyroom das passende Produkt auf Lager. Bei Amazon bekommt ihr das Apple Watch Ladegerät des asiatischen Herstellers derzeit für nur 11,08 Euro (Amazon-Link). Neben der günstigen weißen Variante gibt es auch noch ein dunkles Modell, das mit 13,58 Euro nur geringfügig teurer ist.

Die Ladestation von Joyroom hat einen Durchmesser von rund 9 Zentimetern und verfügt über einen integrierten Ladepuck für die Apple Watch, der sich ausklappen und im Winkel verstellen lässt. So wird auch der Nachtmodus der Apple Watch unterstützt, den es bei vielen größeren 2-in-1-Ladestationen in Kombination mit dem iPhone gar nicht mehr gibt. Ein kleiner Klopfer auf den Nachttisch genügt, damit die Apple Watch die Uhrzeit anzeigt. Finde ich super praktisch.

Nicht ganz so toll ist die integrierte LED an der Front, die bei einem aktiven Ladevorgang automatisch eingeschaltet wird. Gerade im Schlafzimmer kann so ein Licht durchaus störend sein. Vielleicht verwendet ihr die Joyroom Ladestation aber auch am Schreibtisch oder in der Küche, dann ist das natürlich nicht ganz so entscheidend. Auch auf den Joyroom-Schriftzug an der Front hätte ich durchaus verzichten können.

Was definitiv noch erwähnenswert ist: Die Apple Watch wird auf dieser günstigen Ladestation nur mit 3 Watt geladen, also nicht mit voller Geschwindigkeit. Darüber kann man bei diesem wirklich geringen Preis und der MFi-Zertifizierung aber wohl hinwegsehen.

Apple Watch Ladestation vom Markenhersteller ist bedeutend teurer

Die Alternative des Markenherstellers spielt preislich leider in einer ganz anderen Liga. Das Belkin Apple Watch Ladegerät punktet mit einem hochwertigen Design, einer integrierten Kabellösung und einer Leistung von 5 Watt. Mit einem Preis von derzeit über 70 Euro können wir den Kauf aktuell aber nicht wirklich empfehlen. Vor rund einem halben Jahr hat diese Ladestation noch die Hälfte gekostet. Aber auch 35 Euro sind noch bedeutend mehr als das Low-Budget-Modell von Joyroom.