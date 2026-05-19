OneOdio Studio Max 2: Zweite Generation des DJ-Kopfhörers im Test

Erst letztes Jahr hat der chinesische Hersteller OneOdio einen soliden kabellosen DJ- und Studiokopfhörer auf den Markt gebracht, der trotz seines günstigen Preises einiges an Leistung bereithielt. Nun ist bereits die zweite Generation des OneOdio Studio Max erhältlich, der OneOdio Studio Max 2 (Amazon-Link). Ich habe mir den OverEar-Kopfhörer für euch genauer angesehen.

Der OneOdio Studio Max 2 ist, wie gesagt, die zweite Auflage des kabellosen DJ- und Studio-Kopfhörers von OneOdio. Dabei hat der Hersteller am Kopfhörer selbst optisch wenig verändert. Was allerdings sofort auffällt, ist das neue Hardcase, in dem sich der Studio Max 2 samt Kabeln und Bluetooth-Transmitter sicher verwahren lässt. Beim Vorgänger-Modell gab es ebenfalls eine Tragetasche dazu; diese bestand allerdings aus einfachem Stoffgewebe. Die neue Generation überzeugt hier also mit einem deutlich robusteren Case, das den Studio Max 2 zuverlässig schützen dürfte.

Darüber hinaus ist der Lieferumfang im Vergleich zum Vorgänger aber nahezu identisch: Ihr bekommt den Kopfhörer und das neue Tragecase samt Bluetooth-Transmitter, Klinkenkabeln (3.5 auf 3.5 mm und 3.5 auf 6.35 mm) sowie einem 6.35 mm Adapter. In Sachen USB-C-Ladekabel gibt es allerdings ein kleines Update. Dieses kommt nun in der Ausführung USB-C-auf-USB-C und nicht mehr als USB-C-auf-USB-A. Hier hat OneOdio also auch einen Schritt in die richtige Richtung unternommen.

Auch die zweite Generation des Studio Max verfügt über vier Verbindungsmodi, um den Kopfhörer mit dem Endgerät eurer Wahl zu verbinden. So könnt ihr ihn natürlich kabelgebunden nutzen und dafür auf die Klinkenkabel zurückgreifen, die dank Adapter auch einen direkten Anschluss an Verstärker, Mischpults und ähnliches ermöglichen. Oder ihr nutzt den Kopfhörer kabellos über Bluetooth, entweder über den Transmitter oder direkt über den Studio Max 2 via Bluetooth 6.0. Der Transmitter sorgt dabei dafür, dass sich die Latenz auf 9 Millisekunden verringert. Somit könnt ihr euch über verlustfreien Sound freuen, auch wenn ihr den OneOdio nicht per Kabel verbindet.

Sound in Studioqualität – mit und ohne Kabel

Der Sound des Kopfhörers wird als „Studioqualität“ beworben. Und ich kann sagen, dass mich der OneOdio Max auch in der zweiten Generation hinsichtlich seines Klanges überzeugt. Dieser ist – ob mit oder ohne Kabel – klar und kräftig. Außerdem lässt sich die Lautstärke sehr weit nach oben regulieren, was den Studio Max 2 besonders für den Einsatz in lauten Umgebungen (etwa beim Auflegen) qualifiziert. Über die dazugehörige OneOdio App lässt sich der Sound des Kopfhörers zudem euren Wünschen entsprechend personalisieren. Auch das geht sehr einfach und in wenigen Schritten. Zudem könnt ihr über die App auch die einzelnen Verbindungsmodi verwalten.

Wie beim Vorgänger wird die Akkulaufzeit des Studio Max 2 ebenfalls mit 120 Stunden pro Ladung angegeben. Nutzt ihr den Transmitter, schafft der Studio Max 2 immer noch mehr als 60 Stunden Spielzeit. Ich habe den M2 nun bereits etwa vier Wochen im Einsatz und bislang nur einmal aufgeladen. Allerdings nutze ich ihn auch nicht täglich. Dennoch hat der Hersteller hier meiner Meinung nach nicht zu viel versprochen. Da der OneOdio Studio Max 2 zudem über eine Schnellladefunktion verfügt, ist er aber auch innerhalb von zweieinhalb Stunden wieder voll aufgeladen, wenn ihm mal der Strom ausgegangen sein sollte.

Der Studio Max 2 trägt sich sehr angenehm

Zum Tragekomfort kann ich sagen, dass sich auch die zweite Generation des Studio Max sehr angenehm trägt. Die Ohrpolster sind angenehm weich und die Ohren heizen sich auch während einer längeren Tragesession nicht unangenehm auf. Der Bügel ist verstellbar, sodass sich der Kopfhörer eurem Kopf entsprechend anpassen lässt. Ich selbst komme dabei mit der kleinsten Stufe aus. Insgesamt ist der Studio Max 2, wie sein Vorgänger, hochwertig verarbeitet.

Der Studio Max 2 richtet sich in seinem Aufbau und seinen Features vor allem an DJs oder Content Creator, die einen kostengünstigen, aber klangstarken kabellosen Kopfhörer für Monitoring und Audioproduktion suchen. Doch auch für das ganz gewöhnliche Musikhören unterwegs ist der Studio Max 2 ein möglicher Begleiter.

Mit Rabattcode 15 Prozent sparen

Der OneOdio Studio Max 2 ist ab sofort über Amazon oder die Webseite des Herstellers erhältlich. Er kostet regulär 189,99 Euro. Mit dem Rabattcode JJ8ZOEKX spart ihr aktuell sowohl bei Amazon als auch im OneOdio-Shop 15 Prozent auf die Bestellung und zahlt somit nur 161,49 Euro.

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