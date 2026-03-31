AirPods Max 2: Das sagen die ersten Tester

Etwas überraschend hat Apple vor rund zwei Wochen die AirPods Max 2 vorgestellt. Mittlerweile lassen sich die neuen Over-Ear-Kopfhörer von Apple vorbestellen, ab dem 1. April werden sie offiziellen ausgeliefert. Aber wie gut ist das neue Modell? Wir haben uns im Netz umgesehen und für euch einige Stimmen zu den AirPods Max 2 gesammelt.

So fallen die ersten Testbericht der AirPods Max 2 aus

9to5Mac: Was wir mit den AirPods Max 2 bekommen haben, ist keine bahnbrechende Neuerung. Es geht nicht einmal auf die größten Kritikpunkte am Produkt ein, wie Design, Tragekomfort und Preis. Aus diesem Grund werden die AirPods Max 2 niemanden überzeugen, der die Originalversion nicht mochte, auf die neue Version umzusteigen. Wenn du jedoch noch unentschlossen warst, sind sie jetzt ein besseres Produkt als noch letzte Woche. Und wenn du abgewartet hast, in der Hoffnung, dass die AirPods Max 2 ein radikales Redesign sein könnten – jetzt weißt du, dass du woanders kaufen solltest. (zum Testbericht)

MacRumors: Die ‌AirPods Max 2‌ klingen fantastisch und bieten eine hervorragende Geräuschunterdrückung, doch ist das Update etwas enttäuschend, da Apple das Design der Kopfhörer nicht weiterentwickelt hat. Wenn du die ursprünglichen AirPods Max aus dem Jahr 2020 hast, hat sich bis auf das Klangprofil nicht viel geändert. Ob sich das Upgrade auf die ‌AirPods Max 2‌ für 549 US-Dollar lohnt, hängt vom jeweiligen Nutzer ab. Die Klangqualität ist besser, aber da es kein neues Design gibt, wirken die Kopfhörer etwas veraltet. (zum Testbericht)

Computer Bild: Apple schickt seinen AirPods Max mit einem würdigen Nachfolger in den Ruhestand. Der AirPods Max 2 liefert sogar besseren Klang und viele praktische Funktionen. Das Noise-Cancelling und die Bedienung sind erneut hervorragend. Allerdings plagt auch den Nachwuchs die alte Akku-Schwäche. Für Apple-Fans gibt es aktuell keine Alternative. Für alle anderen ist der 70 Euro günstigere Sennheiser HDB 630 die bessere Wahl. (zum Testbericht)

Spiegel: Endlich sind die AirPods Max auf dem technischen Niveau von Apples In-Ohr-Kopfhörern angekommen, der H2-Chip macht es möglich. Das alles ist eine Produktpflege, die lange überfällig war. Den aktuellen AirPods Max nach dem USB-C-Upgrade vom vergangenen Jahr, dafür eine Zwei in den Namen zu schreiben, scheint trotzdem etwas hochgegriffen. Ein Addendum wie (2026) wäre in diesem Fall wohl ausreichend gewesen. (zum Testbericht)

Apple AirPods Max 2 kabellose Over-Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung... ULTIMATIVES OVER-EAR HÖRERLEBNIS – Mit der Power des H2 Chip liefern die AirPods Max 2 verbessertes Hi‑Fi Audio mit satten Bässen, vollen Mitten...

BLENDE ALLES AUS – Bis zu 1,5x bessere Aktive Geräuschunterdrückung im Vergleich zur vorhergehenden Generation, damit du vollkommen in Sound...

Die AirPods Max 2 im Video-Review