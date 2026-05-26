iPhone Ultra: Apples faltbares iPhone kämpft mit Produktionsproblemen

Apples erstes faltbares iPhone sorgt intern weiter für Kopfzerbrechen. Nachdem zuletzt vor allem über mögliche Probleme mit dem Scharnier spekuliert wurde, deutet ein neuer Bericht nun auf Schwierigkeiten an anderer Stelle hin. Laut dem Leaker „Fixed Focus Digital“ läuft die Produktion bereits vor der eigentlichen Endmontage nicht wie geplant.

Demnach soll insbesondere die sogenannte SMT-Fertigung Probleme bereiten. Dabei handelt es sich um die Bestückung elektronischer Bauteile auf den Platinen. Genau hier sollen die Produktionsausbeuten derzeit zu niedrig ausfallen, weshalb Apple die Fertigung nicht im gewünschten Tempo hochfahren kann. Zwar spricht der Leaker von einer „besorgniserregenden“ Situation, andererseits soll der geplante Marktstart im Herbst 2026 aktuell nicht gefährdet sein.

Scharnier wohl doch nicht das Hauptproblem

Erst vor wenigen Tagen hatte der ebenfalls bekannte Leaker „Instant Digital“ berichtet, dass das Scharnier des Foldables Apples strenge Qualitätskontrollen nicht zuverlässig bestehen soll. Vor allem bei häufigem Auf- und Zuklappen über längere Zeiträume hinweg habe es Probleme gegeben. Dennoch ruderte auch diese Quelle später etwas zurück und erklärte, dass die Schwierigkeiten den geplanten Release vermutlich nicht verzögern werden.

Bereits im April meldete DigiTimes, dass Apples Foldable-Projekt rund ein bis zwei Monate hinter dem ursprünglichen Zeitplan liegen soll. Gleichzeitig hieß es jedoch, dass die Massenproduktion weiterhin im Juli anlaufen und der Marktstart im Herbst 2026 erfolgen soll. Zusätzlich sollen laut „Fixed Focus Digital“ Preisverhandlungen mit einem Fertigungspartner die Situation erschweren.

Start weiterhin für Herbst 2026 erwartet

Trotz der widersprüchlichen Meldungen zeichnet sich inzwischen ein klares Bild ab: Apple hat bei seinem ersten Foldable mit ungewöhnlich vielen Produktionshürden zu kämpfen. Ein späterer Marktstart scheint derzeit dennoch nicht wahrscheinlich zu sein.

Auch Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtete zuletzt, dass Apple weiterhin eine Präsentation im September 2026 plant – gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro. Der Verkaufsstart könnte zeitgleich oder kurz danach erfolgen. Gleichzeitig betonte Gurman allerdings, dass die finale Zeitplanung noch nicht endgültig feststeht.

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