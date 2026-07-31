Spotify bringt den Laufmodus zurück: Personalisierte Musik und Trainingssteuerung

Spotify holt eine alte Idee aus der Schublade und verpasst ihr einen frischen Anstrich. Der neu aufgelegte Running Mode kombiniert personalisierte Playlists mit strukturierten Lauftrainings. Doch diesmal setzt der Streamingdienst nicht auf automatische Tempomessung, sondern lässt die eigenen Nutzer und Nutzerinnen selbst bestimmen, wie schnell und lange sie laufen möchten. Zum Start bleibt das Feature allerdings exklusiv: Nur die Premium-Kundschaft in ausgewählten englischsprachigen Ländern sowie Schweden können es testen.

Im Mittelpunkt stehen 25 vorgefertigte Laufpläne, die von gleichmäßigen Einheiten über Intervalltrainings bis hin zu progressiven Belastungskurven reichen. User wählen dabei nicht nur die Trainingsart, sondern auch Dauer, Musikstil und die gewünschten Beats pro Minute (BPM). Spotify generiert daraus eine Playlist, deren Rhythmus zum vorgegebenen Tempo passen soll. Die Titel werden für einen flüssigen Laufflow nahtlos ineinander übergeleitet.

Wer mag, kann sich zusätzlich englischsprachige Audio-Coachings aktivieren. Diese führen durch die Trainingsabschnitte und kündigen Tempowechsel an. Eine deutsche Version der Hinweise gibt es vorerst nicht. Auch eine offizielle Ankündigung, wann der Modus in weiteren Ländern oder auf Android verfügbar sein wird, wurde bisher noch nicht gemacht.

Ein Comeback mit kleinen Unterschieden

Der neue Running Mode ist eine Neuauflage einer Funktion, die Spotify bereits 2015 einführte und 2018 wieder einstellte. Damals erfasste die App das Lauftempo automatisch über die Schrittfrequenz und passte die Musik dynamisch an. Die aktuelle Version setzt stattdessen auf manuelle Vorgaben. Statt Sensoren zu nutzen, geben Nutzer und Nutzerinnen ihr Wunschtempo selbst ein.

Aktuell ist der Running Mode iPhone-Usern mit Premium-Abo in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Australien, Neuseeland und Schweden vorbehalten. Deutschland fehlt bisher noch auf der Liste. Ob und wann das Feature hierzulande kommt, und ob es dann auch auf Android oder mit deutschsprachigen Hinweisen verfügbar sein wird, lässt Spotify offen.

Der Running Mode ist Teil des Fitness-Bereichs, den Spotify im Frühjahr einführte. Dort finden sich bereits Trainingsvideos, thematische Playlists und über 1.400 Kurse des Partners Peloton. Mit dem Laufmodus erweitert der Dienst sein Angebot um eine weitere, interaktive Komponente. Spotify (App Store-Link) findet sich als kostenloser Download im deutschen App Store und benötigt neben iOS 16.1 oder neuer auch rund 290 MB an freiem Speicherplatz. Abonnements für den Musikstreaming-Dienst sind ab 6,99 Euro/Monat für Studierende erhältlich, ein Familien-Abo kostet 21,99 Euro/Monat.