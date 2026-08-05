Faltbare Smartphones: Apple soll Markt 2026 deutlich ankurbeln

Der Markt für Falt-Smartphones steht vor einem kräftigen Schub: Branchenkenner, auf die sich das Fachportal DigiTimes stützt, erwarten für 2026 ein weltweites Absatzplus von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mitverantwortlich dafür soll ausgerechnet ein Neuling sein: Apple, das erstmals mit einem klappbaren iPhone in dieses Segment vorstößt.

Wachstum trotz Chipmangel

Zwar kämpft die gesamte Smartphone-Branche mit Engpässen bei Chips und steigenden Speicherpreisen, doch das Falt-Segment soll sich davon nicht ausbremsen lassen. Samsung dürfte seine Marktführerschaft verteidigen, während Apple und Huawei als zusätzliche Wachstumstreiber gelten. Als umsatzstärkste Phase gilt dabei das vierte Quartal 2026.

Apple soll sein erstes faltbares iPhone im September gemeinsam mit den iPhone 18 Pro-Modellen vorstellen. Berichten zufolge bereitet der Konzern die Produktion von rund 10 Millionen Geräten vor. Der eigentliche Verkaufsstart könnte allerdings erst im vierten Quartal 2026 erfolgen. Genau dieser Zeitraum gilt laut Branchenexperten als wichtigste Verkaufsphase des Jahres und könnte den größten Wachstumsschub für den Foldable-Markt bringen.

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