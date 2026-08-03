WLAN im ganzen Haus: Fritz!Repeater 2700 im 3er-Pack günstiger

Die Wahrscheinlichkeit, dass bei euch Zuhause eine Fritz!Box für den Zugang zum Internet sorgt, dürfte sehr hoch sein. Doch gerade in größeren Wohnungen oder Häusern reicht die Fritz!Box oftmals nicht aus, um das WLAN in jede Ecke zu bringen. Mittlerweile hat der ehemals als AVM bekannte Hersteller diverse Repeater im Portfolio, unter anderem den Fritz!Repeater 2700. Und genau den gibt es aktuell im 3er-Pack günstiger.

Bei Amazon ist der Preis des Sets auf 329,99 Euro gefallen, während der Preisvergleich noch bei 389 Euro liegt. Der Stückpreis liegt damit bei ziemlich genau 110 Euro und damit noch einen Hauch unter der bisherigen Bestmarke von 111 Euro, die im April erzielt wurde.

Fritz!Repeater 2700 kommt bereits mit Wi-Fi 7

Der Fritz!Repeater 2700 ist vor allem eines: zukunftssicher. Er ist einer der wenigen Repeater von Fritz, die bereits auf das neue Wi-Fi 7 setzen. Natürlich werden auch die vorherigen Standards unterstützt. Größere WLAN-Verstärker, wie etwa der Fritz!Repeater 3000, sind bisher nur mit Wi-Fi 6 ausgestattet.

Er funkt auf 2,4- und 5-GHz-Frequenzen und erreicht dabei Datenraten von bis zu 6,5 GBit/s – ideal für große Wohnungen oder mehrstöckige Häuser. Dank des 2,5-Gigabit-LAN-Ports lassen sich auch kabelgebundene Geräte wie Spielekonsolen oder PCs zuverlässig ins Netzwerk einbinden. Besonders einfach ist die Kopplung mit der Fritz!Box, dazu genügt ein einfacher Knopfdruck. Fritz!Repeater und Fritz!Box verbinden sich automatisch und der Repeater übernimmt die entsprechenden WLAN-Einstellungen der Internet-Box. Das bekommt wirklich jeder hin.

Im Gegensatz zu WLAN-Mesh-Systemen anderer Hersteller hat man bei der Lösung von Fritz einen großen Vorteil: Die Fritz!Box bleibt als Mittelpunkt des Systems bestehen. Bei Hardware der Konkurrenz müsst ihr den ersten Repeater zwingend per Kabel an die Fritz!Box oder die Router-Modem-Kombination eures Herstellers anschließen.