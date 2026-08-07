Die beliebten Bose QuietComfort Kopfhörer sind ab sofort in der 2. Generation erhältlich, die an vielen Stellschrauben Verbesserungen mitbringt. Als größte Neuerung präsentiert sich die TrueSpatial-Technologie, die zuvor exklusiv der QuietComfort-Ultra-Serie vorbehalten war. Neu dabei sind nun der Still-Modus, der Motion-Modus sowie der Kinomodus.

Bose Immersive Audio erzeugt einen räumlichen Klang, der Musik, Filme und Podcasts deutlich realistischer wirken lässt. „Still“ hält den Klang unabhängig von Kopfbewegungen an einer festen Position, „Motion“ lässt den Sound den Bewegungen des Nutzers folgen und „Kino“ sorgt mit einer erweiterten Klangbühne und klaren Dialogen für ein besonders kinoreifes Hörerlebnis.

Darüber hinaus bessert die Bose QuietComfort 2. Generation erneut bei der Geräuschunterdrückung nach, die jetzt noch leistungsstärker ist. Unter anderem profitieren Brillenträger, bei denen es aufgrund des Gestells keine perfekte Abschirmung gibt. Durch die neue adaptive Feedforward-Steuerung werden Lücken in der Abdichtung der Hörmuscheln erkannt und entsprechend gegengesteuert. Darüber hinaus filtern die Kopfhörer auch plötzliche Geräuschspitzen, wie vorbeifahrende Züge, deutlich besser. Weiterhin können Nutzer und Nutzerinnen den ANC-Modus per App auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen, um für jede Situation das beste Ergebnis zu erzielen.

Beim Design hat Bose das Kopfband aktualisiert, das jetzt glatte, verstellbare Schieberegler aufweist. Gleichzeitig gibt es besonders geschmeidige Polster aus synthetischem Leder, die sich der eigenen Kopfform anpassen, um das Tragegefühl zu verbessern. Zudem bieten die ovalförmigen Ohrmuscheln ein Zwei-Farben-Design, das die moderne Ästhetik der Kopfhörer unterstreicht: Eucalyptus-Grün zusammen mit Gelb, Tautropfen-Minze gepaart mit Türkis sowie Maulbeer-Rosa vereint mit Fuchsiarosa.

Die weiteren Features

Bluetooth Core 5.4 mit Multipoint-Konnektivität

Google Fast Pair für Android

USB-C-Audio mit verlustfreier Wiedergabe bis 24 Bit/48 kHz

USB-C-zu-3,5-mm-Kabel im Lieferumfang

Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit (18 Stunden mit Immersive Audio)

Schnellladen: 15 Minuten laden für bis zu 2,5 Stunden Wiedergabe

Preis und Verfügbarkeit

Ab sofort können Mein-Bose-Mitglieder (es ist lediglich eine kostenlose Registrierung notwendig) die neuen QuietComfort der 2. Generation für 349,95 Euro vorbestellen, sodass eine pünktliche Lieferung ab dem 13. August erfolgt. Neben den oben genannten limitierten Sondereditionen stehen auch die klassischen Farben Schwarz sowie Rauchweiß zur Auswahl.