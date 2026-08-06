Bingers: Der geistige Nachfolger von TV Time ist da

Nach dem abrupten Ende von TV Time im letzten Monat schickt sich Antonio Pinto, einer der Mitbegründer der beliebten Serien-Tracking-App, an, die Lücke zu füllen. Seine neue App Bingers (App Store-Link) ist ab sofort für iOS und Android verfügbar und verspricht nicht nur eine schnelle Watchlist, sondern auch eine lebendige Community. Genau das machte TV Time einst so besonders.

Als Whip Media die Einstellung von TV Time bekannt gab, ließ man viele Nutzer und Nutzerinnen im Regen stehen. Doch Pinto sah darin eine Chance: Bingers soll alles bieten, was Fans vermisst haben, und sogar noch mehr Funktionen bieten. Die App ermöglicht es ehemaligen TV Time-Usern, ihre exportierten Daten zu importieren und nahtlos weiterzumachen. Wer keine Backups hat oder neu einsteigt, kann direkt loslegen.

Community im Mittelpunkt

Bingers setzt stark auf soziale Funktionen, die TV Time einst so beliebt machten. Nutzer und Nutzerinnen können Profile erstellen, Episoden bewerten, Kommentare posten und sogar über Charaktere abstimmen. GIFs und Umfragen sorgen für zusätzlichen Spaß. Pinto betont:

„Ich glaube, TV Time war ein ungeschliffener Diamant, der irgendwie vom Weg abgekommen ist. Ich war verblüfft zu sehen, dass die Community auch nach Jahren der Vernachlässigung und ohne Updates so aktiv und groß geblieben ist. Für mich war das ein Zeichen dafür, dass TV Time etwas Einzigartiges hatte, das keine andere soziale Plattform besitzt.“

Wer einfach nur seine gesehenen Serien und Filme im Blick behalten möchte, findet in Bingers praktische Watchlists und einen detaillierten Verlauf. Wie bei TV Time gibt es auch hier einen Kalender mit anstehenden Folgen und Premieren inklusive Countdown bis zur Ausstrahlung.

Bingers ist aktuell komplett kostenlos und verzichtet auf In-App-Käufe. Ob das so bleibt, wird die Zukunft zeigen. Der Download auf das iPhone kann ab iOS 16.4 bei rund 42 MB an freiem Speicherplatzbedarf erfolgen. Für alle Nutzer und Nutzerinnen, die nach einem Ersatz für TV Time suchen, könnte die neue App genau das Richtige sein. Alternativ empfehle ich immer wieder gerne CouchTimes (App Store-Link) des deutschen Entwicklers Jan Früchtl.