Lufthansa-Gruppe startet nächste Woche mit schnellem Starlink-Internet

Vor ein paar Jahren war es noch undenkbar, dann unfassbar teuer. Demnächst ist es hoffentlich rasant schnell. Die Rede ist vom Internet in Flugzeugen. Die Lufthansa hat gestern ein Update veröffentlicht und die Verfügbarkeit von Starlink in den ersten Flugzeugen angekündigt. Los geht es am 19. August mit einem Airbus A320 neo, alle weiteren Flugzeuge sollen bis 2029 umgerüstet werden.

„Das System basiert auf Low-Earth-Orbit-Satellitentechnologie und ermöglicht das Abspielen von Video-Inhalten, Cloud-basiertes Arbeiten und weitere Highspeed-Anwendungen während des Fluges“, heißt es in einer Pressemitteilung der Lufthansa.

Insgesamt sollen in den nächsten Jahren 850 Flugzeuge aus der gesamten Lufthansa-Gruppe mit Starlink-Technik ausgestattet werden. Dazu zählen auch Flugzeuge von Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss, Discover Airlines, Air Dolomiti, Lufthansa City Airlines und Eurowings.

Für den verbesserten Service werden keine Kosten fällig, wie man mitteilt. Das Highspeed-Internet wird für alle Miles & More Mitglieder und Travel ID Nutzer gratis zur Verfügung stehen. Es gibt allerdings einige Spielregeln: Unter anderem sind Fluggäste angehalten, beim Abspielen von Audio- und Videoinhalten immer Kopfhörer zu tragen, auf Sprach- und Videoanrufe zu verzichten und keine Live-Streams von Bord zu senden.

Wie gut funktioniert das Low-Earth-Orbit-Internet?

Ich selbst war bisher noch in keinem Flugzeug unterwegs, das mit Starlink-Technik ausgestattet ist. Zu gerne würde ich die neue Technik ausprobieren, gerade auf langen Flügen würde das die Arbeitsbedingungen an Bord deutlich verbessern.

Ein paar Eindrücke und spannende technische Details habe ich in einem YouTube-Video des Wall Street Journal gefunden. Schaut dort gerne mal rein, hier werden auch verschiedene Technologien miteinander verglichen. Eine sehr informative Geschichte: