Heptan: Diese iPhone-App will das Tanken einfacher gestalten

Tankstellen-Apps gibt es inzwischen zuhauf im deutschen App Store. Viele davon funktionieren, wirken aber schnell wie ein Mix aus Werbung, Benachrichtigungen und möglichst vielen Zusatzangeboten. Die App Heptan (App Store-Link) will einen anderen Weg gehen. Die iOS-App der Entwickler Kevin Klaebe und Marc Vlaminck konzentriert sich auf das, was beim Tanken eigentlich zählt: Aktuelle Spritpreise, eine schnelle Übersicht und möglichst wenig Ablenkung. Die App ist für Deutschland gedacht, kommt ohne Account und Werbung aus und verzichtet nach Angaben der Entwickler auf Tracking.

Im Mittelpunkt von Heptan steht wenig überraschend der Preisvergleich. Heptan zeigt Tankstellen in der Umgebung und macht sichtbar, wo sich das Tanken gerade besonders lohnt. Nutzer und Nutzerinnen können dabei die gewünschte Kraftstoffsorte auswählen und bevorzugte Tankstellen als Favoriten speichern. Die Darstellung soll bewusst kompakt bleiben, um die wichtigsten Daten möglichst schnell erfassen zu können. Auch der Öffnungsstatus der Tankstellen wird berücksichtigt.

Interessanter wird es bei der Frage, ob man jetzt tanken sollte oder lieber noch ein bisschen wartet. Heptan zeigt dazu Preisentwicklungen und bietet unter anderem ein Diagramm für die vergangenen sieben Tage. Eine Preisprognose soll zusätzlich dabei helfen, die Entwicklung einzuschätzen. Natürlich kann auch Heptan nicht in die Zukunft schauen, aber als grundsätzliche Orientierung kann der Blick auf bisherige Preisbewegungen durchaus nützlich sein.

Tankstellensuche auf dem CarPlay-Display

Heptan landet außerdem direkt im Auto, wo eine Tank-App besonders praktisch sein kann. Die App unterstützt Apple CarPlay, so dass sich Tankstellen und Preise direkt über das Fahrzeugdisplay abrufen lassen. Inzwischen werden dort unter anderem Tankstellenlogos und die Preise übersichtlich dargestellt. Gerade für längere Fahrten ist das deutlich komfortabler, als vor dem Losfahren noch schnell das iPhone zu bemühen.

Beim Datenschutz und Geschäftsmodell setzt Heptan auf einen für kostenlose Apps eher ungewöhnlichen Ansatz. Es gibt keine Werbung, kein Tracking und keinen verpflichtenden Account. Statt die App über Anzeigen zu finanzieren, setzen die Entwickler auf ein Abo-Modell. Heptan kann zunächst kostenlos ausprobiert werden, anschließend kostet die Nutzung 0,99 Euro im Monat oder 5,99 Euro im Jahr. Die Entwickler wollen mit ihrem Preismodell bewusst auf einige der üblichen Mechanismen verzichten, mit denen kostenlose Apps Geld verdienen.

Hinter Heptan steht nur das kleine Zwei-Mann-Team von Kevin Klaebe und Marc Vlaminck, die auch regelmäßige Updates für Heptan bereitstellen: Neben CarPlay und den Preisdiagrammen sind zuletzt unter anderem eine überarbeitete Preisbewertung, eine kompaktere Tankstellenansicht und weitere Detailverbesserungen hinzugekommen. Die App ist aktuell für iPhones im App Store verfügbar und kann ab iOS 18.4 bei rund 15 MB an Speicherplatzbedarf installiert werden.