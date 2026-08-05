AboveNow: Direkt sehen, wohin das Flugzeug fliegt

Meine Kinder freuen sich jedes Mal, wenn sie ein Flugzeug am Himmel entdecken. Nicht selten kommt dabei die Frage auf, was das für ein Flieger ist und wohin er unterwegs ist. Bisher habe ich dafür Apps wie FlightRadar oder PlaneFinder verwendet. Doch beide Anwendungen haben ein Problem, so dass ich die nächsten Versuche mit AboveNow (App Store-Link) starte.

Bei den großen, bekannten Apps wird nach dem Öffnen oftmals ein Hinweisbildschirm mit In-App-Käufen angezeigt. Dann muss man oft die Position bestimmen, weil die Karte noch an einer alten Position festhängt. Im schlechtesten Fall ist das Flugzeug dann schon hinter Bäumen oder Häusern verschwunden.

AboveNow verfolgt nur eine einzige Aufgabe

AboveNow stammt von einem Entwickler aus Neuseeland und wird komplett kostenlos im App Store angeboten. Die App wurde aus Spaß an der Freude entwickelt und hat im Prinzip nur eine Aufgabe: Daten rund um das Flugzeug dort oben am Himmel anzuzeigen. Die App liefert Flugrichtung, Kennung, Fluglinie, Flugzeugtyp, Entfernung, Höhe und Geschwindigkeit.

Im unteren Bereich des Bildschirms werden andere Flugzeuge angezeigt, die sich etwas weiter entfernt, aber immer noch innerhalb des Suchradius befinden. Dieser kann in den übersichtlichen Einstellungen der App angepasst werden. AboveNow nutzt Live-Daten von airplanes.live und ermittelt die Flugzeugtypen über addsbdb.com.

Nun ist natürlich die Frage, wie viele Funktionen eine so simpel gehaltene App noch vertragen kann. Wie wäre es mit Bildern der Flugzeuge? Oder mit der Darstellung der Flugroute auf einer Karte? Klasse wäre auch ein Kurzbefehl, um die AboveNow einfach mit einem Sprachbefehl zu öffnen: „Hey Siri, was ist das für ein Flugzeug?“ Ich hoffe, dass der Entwickler auch bei der zukünftigen Entwicklung den Spagat zwischen Einfachheit und Funktionsumfang gut hinbekommt.