Obwohl Apple die Existenz der Kamera-AirPods mit einem eigenen Video bescheinigt und Mark Gurman kürzlich von einem zeitnahen Marktstart gesprochen hat, verschieben sich die „AirPods Pro 4″ wohl dennoch.

Nachdem Gurman erst einen Start in diesem Jahr „bestätigt“ hat, rudert er nun mit Verweis auf mit dem Produkt vertraute Personen zurück und sagt, dass die AirPods mit Kamera nicht mehr dieses Jahr auf den Markt kommen. Sein neuer Zeitplan sieht vor, dass Apple die Kamera-AirPods erst 2027 veröffentlicht, da es offenbar Probleme in der Lieferkette und bei der Software gibt.

Trotz des durchgesickerten Demo-Videos steht eine zeitnahe Veröffentlichung in den Sternen. In der Demo ist zu sehen, wie ein Mann den Titel eines Buches scannt, damit Siri den Titel vorlesen und für später speichern kann.

Apple könnte die neuen AirPods mit Kamera im Herbst 2027 vorstellen, wenn auch das iPhone zum 20-jährigen Jubiläum auf den Markt kommen soll. Geplant sind niedrig auflösende Kameras, die nicht für Fotos und Videos geeignet sind, sondern lediglich Informationen an Siri weiterleiten, um mit der Visuellen Intelligenz zu interagieren.