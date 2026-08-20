Sennheiser Momentum True Wireless 5: Flaggschiff-Sound mit austauschbarem Akku

Sennheiser bringt mit den neuen Momentum True Wireless 5 die bislang fortschrittlichsten True-Wireless-Kopfhörer des Unternehmens an den Start. Schon Anfang August gab es erste Leaks und Produktbilder zur Flaggschiff-Neuerscheinung von Sennheiser, nun wurden die Momentum True Wireless 5 auch ganz offiziell der Öffentlichkeit präsentiert.

Das komplett überarbeitete Design der Sennheiser Momentum True Wireless 5 soll nicht nur kompakter und alltagstauglicher sein, sondern auch komfortabler im Ohr sitzen. Dafür wurde die Form anhand von Daten aus Tausenden Ohrmodellen entwickelt. Die flügellose Konstruktion überzeugte laut Sennheiser in Tests 73 Prozent der Teilnehmer gegenüber der Vorgängergeneration. Dazu kommen IP54-Schutz gegen Staub, Schweiß und Spritzwasser sowie ein überarbeitetes, schlankeres Ladecase.

Beim Sound setzt Sennheiser auf den bekannten 7-mm-TrueResponse-Treiber, der für detailreichen Klang mit kräftiger Bassabstimmung sorgen soll. Bluetooth 6.0 und aptX Adaptive ermöglichen hochauflösende Übertragung mit bis zu 24 Bit und 96 kHz, während aptX Lossless bei kompatiblen Quellen eine bitgenaue Wiedergabe erlaubt. Über die neue Smart Control Plus-App lässt sich der Klang zudem mit einem Acht-Band-Equalizer und einer geführten Sound-Personalisierung individuell anpassen.

Auch beim räumlichen Klang will Sennheiser eine Schippe drauflegen: Die Momentum True Wireless 5 sind für Dolby Atmos optimiert und unterstützen interaktives Head-Tracking. Dadurch soll sich eine besonders immersive Klangbühne ergeben, bei der die Position des Sounds im Raum nachvollziehbarer bleibt, während man den Kopf bewegt. Damit übernimmt Sennheiser eine Technologie aus dem größeren Momentum-Flaggschiff und bringt sie ins True-Wireless-Format. Auch von Apples AirPods ist diese Funktion schon seit längerem bekannt.

Austauschbare Akkus statt Wegwerf-Elektronik

Beim Noise Cancelling hat Sennheiser das adaptive Hybrid-ANC weiterentwickelt und um eine automatische Anti-Wind-Funktion ergänzt. Ein spezielles Vier-Mikrofon-Array und neu entwickelte Ohradapter sollen Umgebungsgeräusche effektiver ausblenden und gleichzeitig einen besonders natürlichen Transparenzmodus ermöglichen. Für Telefonate kommen insgesamt acht Sensoren zum Einsatz: Sechs Mikrofone und zwei Knochenleitungssensoren erfassen die Stimme zusätzlich über deren Vibrationen. Zusammen mit KI-gestützter Sprachisolierung soll das auch in lauten Umgebungen für verständliche Gespräche sorgen.

Eine der spannendsten Neuerungen steckt allerdings nicht in der Audiotechnik: Die Akkus lassen sich austauschen. Sowohl die Ohrhörer als auch das Ladecase verfügen über Akkus, die vom Nutzer bzw. der Nutzerin selbst gewechselt werden können. Mit einem handelsüblichen Schraubendreher soll sich die Lebensdauer der Kopfhörer damit deutlich verlängern lassen. Bei voller Ladung schaffen die Earbuds laut Sennheiser bis zu zwölf Stunden Wiedergabe. Zusammen mit dem Ladecase sind bis zu 40 Stunden drin; acht Minuten Schnellladen sollen für bis zu einer weiteren Stunde Musik reichen.

Auch bei der Konnektivität ist die neue Generation auf dem aktuellen Stand. Neben Bluetooth 6.0 gibt es Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair und Multipoint. Der sogenannte Robust Mode soll in stark belegten Funkumgebungen für eine stabilere Verbindung sorgen. Über Snapdragon Sound sind außerdem aptX Lossless und ein Modus mit niedriger Latenz für Gaming möglich. Die Momentum True Wireless 5 kommen in den fünf Metallic-Farben Graphite, Cream, Copper, Denim und Lavender auf den Markt. Der Verkaufsstart ist für den 3. September dieses Jahres vorgesehen, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299,90 Euro. Schon jetzt kann die Neuerscheinung auf der offiziellen Produktseite bei Sennheiser vorbestellt werden.