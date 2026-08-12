Nachdem ich euch die Kuxiu D5 Ladestation für den heimischen Schreibtisch vorgestellt habe, folgt jetzt die Reiseladestation Kuxiu X40 Turbo, die mir der Hersteller hat zukommen lassen. Die Idee des faltbaren Designs ist nicht neu, denn unter anderem bietet Cubenest eine sehr ähnliche Station an. Doch wie schlägt sich die X40 Turbo von Kuxiu? Das habe ich für euch ausprobiert.

Mir gefällt es, dass es sich hier um ein Komplettpaket handelt, denn es sind sowohl ein Netzteil und ein Kabel als auch ein schönes Transportetui mit dabei. Die Ladestation, verfügbar in verschiedenen Farben, ist mit ihren Abmessungen von nur 64 x 64 x 18 Millimetern wirklich kompakt und dabei mit 148,2 Gramm reisetauglich. Durch das faltbare Design lassen sich sowohl iPhone, Apple Watch als auch AirPods aufladen.

Moderne Ladetechnik an Bord

Zusammengeklappt lässt sich das iPhone auf die Ladefläche legen, die mit Qi2.2 sogar bis zu 25 Watt liefert. Schneller geht es aktuell nicht, wobei eine Aufladung per Kabel etwas flotter vonstattengeht. Das volle Potenzial entwickelt die Station aber erst dann, wenn ihr sie aufklappt, da dann auch die Ladeflächen für Watch und AirPods sichtbar werden.

Der Standfuß beheimatet dabei die Ablage für die AirPods und weitere Qi-kompatible Kopfhörer-Cases, die mit 5 Watt in 50 Minuten von 0 auf 80 Prozent geladen sind. Darüber hinaus versorgt die Kuxiu X40 Turbo die Apple Watch ebenfalls mit 5 Watt, wobei auch das Schnellladen kompatibel ist, sodass die Uhr schon in kurzer Zeit wieder einsatzbereit ist. Wer mit der Uhr schläft und sie morgens nur kurz laden möchte, bekommt hier die beste Leistung.

Was mir positiv aufgefallen ist: Der Ladepuk für die Apple Watch ist sogar in der Farbe der Station eingefärbt. Oftmals ist diese Ladefläche einfach weiß, während der Rest der Station grau ist. Das ist zwar nur ein kleines Detail, allerdings hat man sich hier einfach ein paar mehr Gedanken gemacht.

Netzteil und Kabel direkt mit dabei

Um drei Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen, legt Kuxiu ein 45 Watt starkes USB-C-Netzteil sowie ein mit Nylon umflochtenes USB-C-Kabel mit dazu. Alles lässt sich ordentlich im Etui verstauen, um später nicht alle Einzelteile aus dem Rucksack fischen zu müssen. Das weiß ich sehr zu schätzen, da ich unterwegs immer viel Technik und Kameras dabei habe und so direkt Zugriff auf alle Komponenten habe – ohne langes Kramen.

Als kleine Kritik bringe ich die LED an, die sich auf der Rückseite des Ladegeräts befindet. Die Platzierung ist ohnehin sinnfrei, da die LED so nicht im Blickfeld ist. Immerhin stört sie nicht, da sie nach fünf Sekunden ausgeht, wenn das iPhone zum Laden per MagSafe angeheftet wird. Meiner Meinung nach hätte man auf die LED komplett verzichten können, da sie vor allem auf der Rückseite keinen echten Mehrwert bietet.

Aufgrund des kompakten Designs und des leichten Gewichts müsst ihr den Ladeständer festhalten, wenn ihr das iPhone abnehmen wollt. Für die Portabilität nehme ich diesen Umstand aber in Kauf.

Mein Fazit zur Kuxiu X40 Turbo

Kuxiu hat das Rad nicht neu erfunden, bietet mit der X40 Turbo aber eine moderne und technisch ausgereifte Ladestation an, mit der sich iPhone, Watch und AirPods aufladen lassen. Die kompakten Maße und das Etui sind unterwegs Gold wert, während die Verarbeitung der Station sehr hochwertig ist. Da sowohl Netzteil als auch Kabel mit dabei sind, ist man sofort startklar und hat durch das Etui alles sofort griffbereit. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Kuxiu X40 Turbo eine tolle Ladestation für Apple-Fans ist. Egal, ob zu Hause auf dem Schreibtisch oder unterwegs im Hotel.

Preis und Verfügbarkeit

Mit aktuell 69,95 Euro statt 88,95 Euro finde ich den Preis durchaus in Ordnung, da auch Zubehör mit dabei ist. Ich habe für euch die graue Version getestet, die ihr auch auf den Fotos seht, jedoch gibt es mit Schwarz, Orange und Holz weitere Varianten. Die Sonderedition „Dark Sherry“ steht ab dem 15. August zur Auslieferung bereit.

Über Amazon bekommt ihr die orangene Station aktuell für 70,99 Euro, während Grau und Schwarz mit 79,99 Euro deutlich teurer sind.