QuickeR: Diese Mac-App will QR-Codes sicherer machen

QR-Codes gehören längst zum digitalen Alltag, doch auf dem Mac ist der Umgang damit nicht immer besonders elegant. Genau hier setzt „QuickeR“ an. Die neue macOS-App ist ab sofort im Mac App Store erhältlich und bringt das Scannen, Analysieren und Erstellen von QR-Codes direkt in die Menüleiste. Statt eines großen Hauptfensters setzt die App auf einen möglichst unauffälligen Workflow.

Hinter QR-Codes können sich nicht nur harmlose Informationen verbergen. Beim sogenannten Quishing versuchen Angreifer, Nutzer und Nutzerinnen über manipulierte QR-Codes auf gefälschte Webseiten zu locken. Besonders tückisch sind dabei sogenannte Homoglyphen: Das sind Zeichen, die optisch vertraut aussehen, technisch aber aus einem anderen Zeichensatz stammen. Viele QR-Scanner öffnen die enthaltene Adresse schlicht im Browser, ohne sie vorher genauer zu prüfen.

QuickeR will genau diese Sicherheitslücke schließen. Nach dem Scannen analysiert die App die enthaltene URL und sucht unter anderem nach verdächtigen Zeichen und betrügerischen Strukturen. Auffällige Bestandteile werden im Ergebnisdialog deutlich rot markiert. Bei erkannten Risiken verhindert die App zudem Aktionen wie das automatische Öffnen der Adresse im Browser oder das Kopieren des Inhalts in die Zwischenablage.

Drei Wege zum QR-Code

Auch beim eigentlichen Scannen setzt QuickeR auf Tempo. Bilder und PDFs lassen sich einfach per Drag-and-Drop auf das Menüleisten-Icon ziehen. Wer lieber mit Tastenkürzeln arbeitet, kann mit gedrückter Optionstaste einen QR-Code direkt aus der Zwischenablage analysieren. Eigene QR-Codes lassen sich ebenfalls schnell erzeugen: Mit Option- und Shift-Taste genügt der Inhalt aus der Zwischenablage als Grundlage.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Datenschutz. Laut Entwickler läuft die komplette Verarbeitung inklusive Sicherheitsprüfung lokal auf dem Mac. Inhalte und gescannte Daten werden demnach nicht an externe Server übertragen. Damit richtet sich QuickeR vor allem an Personen, die QR-Codes regelmäßig verwenden, aber weder ihre Daten aus der Hand geben noch unbekannte Links ungeprüft öffnen möchten.

QuickeR (Mac App Store-Link) ist ab sofort für 1,99 Euro im deutschen Mac App Store erhältlich und ab macOS 14.8 oder neuer nutzbar. Hinter der App steht Florian Gründel, der unter dem Label floricode kleine Tools für den Mac entwickelt. Gründel ist zudem als Autor mehrerer Fachbücher zu macOS sowie Apples Office-Apps Pages, Numbers und Keynote bekannt und arbeitet als Trainer und Berater rund um das Apple-Ökosystem.