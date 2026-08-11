Echo: Tolles Puzzle-Spiel aus deutscher Entwicklung

Im großen Sumpf der Freemium-Spiele, die euch früher oder später mit In-App-Käufen bombardieren und gleichzeitig noch Werbedaten sammeln, gibt es zum Glück noch einige wenige Ausnahmen. Dazu gehört auch die Zeitschleifen-Rätsel-App Echo (App Store-Link) des deutschen Entwicklers Lucas Hesseldieck. Dieser lässt uns über sein Spiel wissen: “ Es gibt keine Werbung, kein Tracking, keine Analyse-Dienste und keine eigenen Server. Die App läuft vollständig offline und ohne Konto.“

Echo ist ein Puzzle-Spiel mit 100 Rätseln im Kampagnen-Modus und zusätzlichen Spielmodi. Der Download auf das iPhone ist kostenlos, alle Spielinhalte sind ohne Bezahlung nutzbar. Es gibt ein paar In-App-Käufe, diese dienen aber nur einer freiwilligen Spende an den Entwickler. Das ist wirklich außergewöhnlich und verdient ein großes Lob. Viel wichtiger ist aber fast noch, dass Echo tatsächlich auch Spaß macht.

So wird Echo auf dem iPhone gespielt

Die Spielidee von Echo ist schnell erklärt und ebenso pfiffig: Ihr bewegt per Fingerwisch nach oben, unten, rechts oder links eine Figur über den Bildschirm und müsst das Ziel erreichen. Mit dem Echo-Knopf aktiviert ihr eine Zeitschleife und lasst euer vorheriges Ich über den Bildschirm laufen, um damit Schalter oder andere Mechaniken zu betätigen und gleichzeitig den Weg frei zu machen für das neue Ich. Das klingt im ersten Moment ein wenig seltsam, wird in Echo aber mit Hilfe von interaktiven Tutorials super gut erklärt.

Zusätzlich zum Kampagnen-Modus, der auch extra schwierige Signature-Level beinhaltet, Echo drei weitere Spielmodi. Im Tagesrätsel gibt es jeden Tag neues Futter, im Zen-Modus spielt ihr endlos generierte Rätsel in sechs Schwierigkeitsstufen und in der Zeit-Challenge müsst ihr euch besonders beeilen. Mir persönlich haben Spielidee, Aufmachung und vor allem das „Bezahl“-Modell sehr gut gefallen. Meine Empfehlung hat sich Echo definitiv verdient, probiert es einfach mal aus!