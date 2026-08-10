Simplebanking 2.0.2: Neues Update erlaubt das Erstellen eigener Designs

Simplebanking 2.0.2: Neues Update erlaubt das Erstellen eigener Designs

Mehr Individualisierung möglich

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Simplebanking-Info in einer Mac-Menüleiste

Erst vor rund zwei Wochen haben wir zuletzt über eine größere Aktualisierung bei der Banking-App für macOS, Simplebanking, berichtet. Damals hatte der Entwickler einige spannende Neuerungen für die Finanz-App auf den Weg gebracht, darunter ein überarbeitetes Design und eine Integration von PayPal.

Nun ist bereits die nächste Version von Simplebanking erhältlich: Version 2.0.2 steht ab sofort auf der offiziellen Website zum Download bereit. Damit gibt es laut Entwickler Maik Klotz vor einer Urlaubspause noch ein Bonbon mit neuen Möglichkeiten und Personalisierungs-Optionen.


Wir alle wissen, Banking-Apps sehen sich oft erstaunlich ähnlich: Aufgeräumt, grau und maximal seriös. Mit Simplebanking 2.0.2 ist damit zumindest optisch Schluss. Die App lässt sich jetzt deutlich individueller gestalten, beispielsweise mit einem Videotext-Look der 80er über die Arcade-Halle bis hin zu My Little Pony. Das Geld auf dem Konto bleibt dabei natürlich genauso korrekt wie zuvor.

Eigene Themes? Einfach selbst bauen

Simplebanking 2.0.2 mit einem türkisblauen appgefahren-Design
Auch ein appgefahren-Design lässt sich jetzt in Simplebanking 2.0.2 kreieren.

Wer unter den mitgelieferten Designs nichts Passendes findet, kann auch selbst kreativ werden. Über einen interaktiven Theme-Builder lassen sich eigene Designs erstellen, ohne dass man dafür tief in den Code einsteigen muss. Wer sein Ergebnis mit anderen teilen möchte, kann es außerdem in der kleinen Theme-Galerie einreichen. Dort stehen bereits fertige Designs zum Download bereit.

Ebenfalls neu, allerdings noch im Beta-Labor, ist ein kleiner Indikator neben dem Kontostand. Eine Anzeige wie „▼ 4,2 %“ zeigt, wie sich der Kontostand im Vergleich zum Vormonat verändert hat. So gibt es auf einen Blick einen kleinen persönlichen Benchmark. Das Feature ist standardmäßig deaktiviert und lässt sich unter Einstellungen → Labs → ‚Kontostand-Veränderung anzeigen‘ einschalten.

Zu guter Letzt bleibt Simplebanking treu zu seinen Werten: Die App ist bis auf das Geld-Senden-Modul kostenlos und Open Source. Alle Infos und die Möglichkeit, die App herunterzuladen, gibt es auf der Website des Entwicklers. Simplebanking funktioniert ab macOS 13.0 oder neuer sowie mit Intel- und Apple Silicon-Macs.

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Mel
Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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