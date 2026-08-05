Spotify hat jetzt 777 Millionen aktive Nutzer

Gestern hat der Musik-Streaming-Dienst Spotify die Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Dass der Gesamtumsatz in den betreffenden drei Monaten auf 4,8 Milliarden Euro gestiegen ist, klingt dabei wirklich beeindruckend – mit solchen Zahlen können wir aber ohnehin nicht sonderlich viel anfangen. Für Spotify bleibt jedenfalls noch genug übrig, das operative Ergebnis wird mit 655 Millionen Euro verzeichnet.

Spannender ist da schon ein Blick auf die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer, auch im Vergleich mit der Konkurrenz von Amazon, Apple oder Google. Mit 300 Millionen bezahlten Abos ist Spotify der erste Audio-Streaming-Dienst überhaupt, der diese Schallmauer durchbricht. Im Jahresvergleich konnte man die Zahl der bezahlten Abonnements um 9 Prozent steigern. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzenden wuchs im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 777 Millionen.

„Wir haben eine Größenordnung erreicht, die nur wenige Unternehmen in der Geschichte erreicht haben, ein Geschäft, das gesund ist und sich stetig weiterentwickelt, und Chancen, die in dieser Form nur wir verfolgen können“, sagt Alex Norström, einer der Geschäftsführer von Spotify. „Spotify begleitet Menschen durch ihren gesamten Tag: beim Pendeln, beim Sport, beim Lernen, beim Gaming, am Esstisch und beim Einschlafen. In unserer Größenordnung ist das außergewöhnlich. Unsere Position eröffnet uns Möglichkeiten, die so vielfältig sind wie die Bedürfnisse unserer Nutzer.“

Ich persönlich sitze ja immer noch so ein bisschen in der Zwickmühle. Ich zahle monatlich für Spotify und nutze den Streaming-Dienst auch fast jeden Tag. Auf der anderen Seite habe ich auch Apple One abonniert – und Apple Music wäre ein Teil davon. Allerdings kann ich mich mit der Oberfläche der Apple-App immer noch nicht anfreunden. Oder habe ich mich zu sehr an Spotify gewöhnt? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch aussieht.