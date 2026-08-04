Alogic RapidPower: Zwei Multi-Ladegeräte für die ganze Welt

Die Sommer-Reisezeit ist in vollem Gange, und mit ihr die ewige Frage: Welcher Stecker passt eigentlich wo? Der Zubehör-Hersteller Alogic hat die Lösung und hat zwei neue Reise-Ladegeräte, die nicht nur Strom liefern, sondern auch die Stecker-Problematik im Ausland lösen, vorgestellt. Die Alogic Rapid Power Multi Country GaN Charger mit 67 Watt und 100 Watt vereinen Ladegerät und Reiseadapter in einem kompakten Design. Dank GaN-Technologie (Galliumnitrid) bieten sie eine hohe Leistung bei minimalem Platzbedarf, und sind daher perfekt für Reisen in die ganze Welt geeignet.

Ob Smartphone, Tablet oder Notebook: Die ALOGIC-Ladegeräte versorgen bis zu drei Geräte gleichzeitig. Mit zwei USB-C- und einem USB-A-Anschluss wird das Chaos aus mehreren Ladekabeln und Adaptern überflüssig. Besonders praktisch: Die 100 Watt-Variante lädt selbst anspruchsvolle Geräte wie das MacBook Pro problemlos auf, während die 67 Watt-Version für leichtere Modelle wie das MacBook Air oder das 13-Zoll-MacBook Pro ausreicht.

Weltweit einsatzbereit mit praktischem Zubehör

Vier austauschbare Netzstecker für Europa, Großbritannien, die USA sowie Australien und Neuseeland machen separate Reiseadapter überflüssig. Ein zwei Meter langes USB-C-Kabel ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, und die beigelegte Stofftasche hält alles ordentlich zusammen.

Die integrierte GaN-Technologie sorgt nicht nur für eine kompakte Bauweise, sondern auch für eine effiziente Energieübertragung. Schutzmechanismen gegen Überstrom, Überspannung, Übertemperatur, Überlastung und Kurzschluss sollen ein sicheres Laden auf Reisen garantieren. Mit einer Eingangsspannung von 100 bis 240 Volt sind die Ladegeräte weltweit einsatzbereit.

Preise und Verfügbarkeit: Ab sofort bei Amazon

Wer Lust auf weniger Gepäck und mehr Komfort hat, kann zugreifen: Der Alogic Rapid Power 100W Multi Country GaN Charger kostet 83,99 Euro, das 67 Watt-Modell ist für 59,99 Euro erhältlich. Beide Modelle sind ab sofort bei Amazon bestellbar und werden gratis nach Hause geliefert.