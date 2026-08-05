CMF Clip Pro: Open-Ear-Kopfhörer mit neuartigem Design und starkem Sound

CMF, eine Tochterfirma des bekannten Smartphone- und Audio-Unternehmens Nothing, erweitert das eigene Portfolio mit den Clip Pro, den ersten Open-Ear-Kopfhörern der Marke. Die neuen Kopfhörer kombinieren ein 3-Punkt-Clip-Design mit Hi-Res Audio, Clear Voice Technology und einer Akkulaufzeit von bis zu 32,5 Stunden. Entwickelt für den urbanen Alltag, wollen sie Tragekomfort mit immersivem Klang und praktischen Funktionen im typischen CMF-Design, verbinden.

Das 3-Punkt-Clip-Design ist das Herzstück der Clip Pro. Es verteilt den Druck gleichmäßig auf drei Kontaktpunkte am Ohr und sorgt so an langen Arbeitstagen, beim Pendeln oder beim Sport für einen sicheren und kaum spürbaren Sitz. Die C-Bridge aus elastischem Titandraht passt sich flexibel jeder Ohrform an, während hautfreundliche Materialien für angenehmes Tragen sorgen. Mit nur 5,9 Gramm pro Kopfhörer soll sich sich der Clip Pro fast gewichtslos am Ohr anfühlen.

Trotz des offenen Designs versprechen die CMF Clip Pro einen vollen und ausgewogenen Sound. Ein 10,8-mm-Dual-Magnet-Treiber sorgt für einen kraftvollen Bass, klare Stimmen und detailreiche Höhen. Dank der Ultra Bass Technology werden tiefe Frequenzen intelligent verstärkt, während Verzerrungen in den Höhen reduziert werden. Mit einer Hi-Res Audio-Zertifizierung und Unterstützung für LDAC, AAC und SBC bieten die Kopfhörer hochwertigen, kabellosen Sound für Musik, Podcasts und Videos.

Smart Dial: Intuitive Steuerung im Ladecase

Kommunikation steht bei den Clip Pro genauso im Fokus wie der Sound. Vier HD-Mikrofone und die VPU-gestützte Clear Voice Technology trennen die Stimme des Nutzers bzw. der Nutzerin in Echtzeit von Umgebungsgeräuschen. So bleiben Gespräche auch in lauten Umgebungen oder bei Wind klar verständlich. Das Sound Seal System von CMF reduziert zudem nach außen dringenden Schall, um die Privatsphäre zu wahren. Über die Nothing X-App lässt sich die Funktion individuell anpassen.

Ein weiteres Highlight der Clip Pro ist der Smart Dial, der direkt in das Ladecase integriert ist. Mit einem haptischen Drehregler lassen sich Lautstärke, Wiedergabe und Anrufe steuern, ohne das Smartphone entsperren zu müssen. Auch die Kopfhörer selbst verfügen über reaktionsschnelle physische Bedienelemente, die selbst beim Training oder mit Handschuhen zuverlässig funktionieren.

Die Clip Pro sind für den aktiven Alltag gemacht: Mit bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit pro Ladung und 32,5 Stunden insgesamt mit dem Ladecase halten sie lange durch. Eine zehnminütige Schnellladung reicht für bis zu vier Stunden Wiedergabe. Dazu kommen Bluetooth 5.4, Dual Device Connection, ein Low Latency Mode für Gaming und ein IP54-Schutz gegen Wasser und Staub. Über die bereits erwähnte Nothing X-App können auch Steuerung, Sound Seal System und Firmware-Updates verwaltet sowie eine Ortungsfunktion für verlegte Kopfhörer genutzt werden.

Preis und Verfügbarkeit: Ab September im Handel

Die neuen CMF Clip Pro sind in den Farben Dark Grey, Light Grey und Coral für 79,95 Euro im Webshop von Nothing vorbestellbar, sowie später im Pre-Sale bei Amazon, Digitec und Brack erhältlich. Ab dem 1. September 2026 werden sie bei weiteren Handelspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar sein.